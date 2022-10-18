Atwasat

أسامة حماد يطالب مصلحة الضرائب بتحويل إيراداتها إلى «المركزي» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 05:04 مساء
أسامة حماد يطالب مصلحة الضرائب بتحويل إيراداتها إلى «المركزي» في بنغازي
وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد. (أرشيفية: المكتب الإعلامي للحكومة)
alwasat radio

طالب وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، نائب مدير عام مصلحة الضرائب بتحويل جميع إيرادات المصلحة إلى حسابات الوزارة في المصرف المركزي في بنغازي، والتنبيه بذلك على كافة الإدارات التابعة له، بالإضافة إلى عدم تعميم أي قرارات صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وفي خطابه إلى نائب مدير عام مصلحة الضرائب قال حماد إن هذا الإجراء يأتي «اتساقا مع الاختصاصات الموكولة لوزارة التخطيط والمالية بموجب قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما وقانوني ضرائب الدخل والدمغة في جباية وتحصيل المال العام والحفاظ عليه من الهدر»، حسب ما نشر اليوم الثلاثاء المكتب الإعلامي للحكومة.

تحويل الإيرادات الضريبية إلى حسابين للوزارة
وجاء في الخطاب أن حساب الإيراد العام للوزارة لدى المصرف المركزي في بنغازي هو «رقم (51186-200-102) وحساب الودائع والأمانات رقم (51193-200-102)»، مشددا على ضرورة موافاته بتقرير شهري مفصل عن إيرادات كل إدارة ضريبية، محملا إياه المسؤولية القانونية الكاملة بشأن التقيد وتنفيذ هذه الإجراءات.

- أسامة حماد يحذر من التعامل مع حكومة الدبيبة.. ويتهمها بـ«قيادة ليبيا إلى الإفلاس»
- أسامة حماد يطالب الكبير بإحالة الإيرادات «أولا بأول» إلى وزارته

حماد يحذر من التعامل مع حكومة الدبيبة ويطالب الكبير بتحويل الإيرادات إلى وزارته
وقبل يومين حذر حماد، مؤسسات الدولة من مغبة التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، باعتبارها «منتهية الولاية»، واتهمها بصرف أكثر من 160 مليار دينار في «مشاريع ورقية غير حقيقية».

كما طالب حماد في 29 سبتمبر الماضي محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير «بإحالة الإيرادات الواردة بقانون الميزانية إلى حسابات وزارة التخطيط والمالية حال إيداعها بحسابات المصرف أولًا بأول، وعدم إحالتها إلى أية أجسام موازية»، داعيًا إياه إلى «تنفيذ صحيح القانون».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«سيرة شاعر الوطن» في ندوة بمعرض بنغازي الدولي للكتاب

«سيرة شاعر الوطن» في ندوة بمعرض بنغازي الدولي للكتاب
فرنسا تكرم محاربيها في الجزائر .. وتعترف بأقلية بينهم كانوا «ينشرون الرعب والإرهاب»

فرنسا تكرم محاربيها في الجزائر .. وتعترف بأقلية بينهم كانوا «ينشرون الرعب ...
تحرك بريطاني ضد تجنيد الصين لطيارين سابقين

تحرك بريطاني ضد تجنيد الصين لطيارين سابقين
«وسط الخبر»: الانتخابات البلدية.. مرحلة صراع جديدة بين الدبيبة وباشاغا

«وسط الخبر»: الانتخابات البلدية.. مرحلة صراع جديدة بين الدبيبة وباشاغا
الكرملين: لا علم لدينا باستخدام الجيش الروسي طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا

الكرملين: لا علم لدينا باستخدام الجيش الروسي طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا
إندونيسيا تقرر هدم ملعب حادث التدافع المميت

إندونيسيا تقرر هدم ملعب حادث التدافع المميت
حبس مسؤولي «وكالة مصرف الجمهورية - المستقبل» بتهمة الاستيلاء على المال العام

حبس مسؤولي «وكالة مصرف الجمهورية - المستقبل» بتهمة الاستيلاء على المال العام
بلينكن: الصين وضعت «جدولا زمنيا أسرع بكثير» لضم تايوان

بلينكن: الصين وضعت «جدولا زمنيا أسرع بكثير» لضم تايوان
أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.. وتل أبيب تشجب

أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.. وتل أبيب تشجب
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الحكومات الليبية.. وبطولات الأندية الأفريقية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الحكومات الليبية.. وبطولات الأندية ...
واشنطن: واثقون من سيطرة باكستان على ترسانتها النووية

واشنطن: واثقون من سيطرة باكستان على ترسانتها النووية
حفتر: ما تعانيه مدن ليبيا والجنوب لم يعد يطاق ولا يمكن السكوت عليه

حفتر: ما تعانيه مدن ليبيا والجنوب لم يعد يطاق ولا يمكن السكوت عليه
تقديرات أوكرانية: أعداد قتلى القوات الروسية تخطت الخسائر الأميركية في حرب فيتنام

تقديرات أوكرانية: أعداد قتلى القوات الروسية تخطت الخسائر الأميركية في حرب فيتنام
كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر
ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون

ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون
«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل

«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل
«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟

«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟
«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر

«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أرقام رسمية: ليبيا تمد فرنسا بـ10% من واردات الطاقة
أرقام رسمية: ليبيا تمد فرنسا بـ10% من واردات الطاقة
حكومة الدبيبة تسترد نسبا ضئيلة من ديون ليبية في الخارج
حكومة الدبيبة تسترد نسبا ضئيلة من ديون ليبية في الخارج
باتيلي يبحث مع بن قدارة «تعزيز استقلالية» مؤسسة النفط
باتيلي يبحث مع بن قدارة «تعزيز استقلالية» مؤسسة النفط
القائم بالأعمال الأميركي بعد لقاء قائد «أفريكوم»: ملتزمون بدعم تشكيل جيش ليبي موحد
القائم بالأعمال الأميركي بعد لقاء قائد «أفريكوم»: ملتزمون بدعم ...
أسامة حماد يطالب مصلحة الضرائب بتحويل إيراداتها إلى «المركزي» في بنغازي
أسامة حماد يطالب مصلحة الضرائب بتحويل إيراداتها إلى «المركزي» في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
درنة تودع أحد أعلامها.. الشيخ محمد القديري في ذمة الله
درنة تودع أحد أعلامها.. الشيخ محمد القديري في ذمة الله...
الحويج يناقش عقبات عودة الشركات الألمانية إلى العمل في ليبيا
الحويج يناقش عقبات عودة الشركات الألمانية إلى العمل في ليبيا...
وفد من وزارة الداخلية يشارك في اجتماعات «الانتربول» بنيودلهي
وفد من وزارة الداخلية يشارك في اجتماعات «الانتربول» بنيودلهي...
أسامة حماد يطالب مصلحة الضرائب بتحويل إيراداتها إلى «المركزي» في بنغازي
أسامة حماد يطالب مصلحة الضرائب بتحويل إيراداتها إلى ......
القائم بالأعمال الأميركي بعد لقاء قائد «أفريكوم»: ملتزمون بدعم تشكيل جيش ليبي موحد
القائم بالأعمال الأميركي بعد لقاء قائد «أفريكوم»: ملتزمون ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط