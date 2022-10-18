القائم بالأعمال الأميركي بعد لقاء قائد «أفريكوم»: ملتزمون بدعم تشكيل جيش ليبي موحد

القاهرة - بوابة الوسط

عبر القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا، ليزلي أوردمان عن سعادته بلقاء قائد القيادة الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) الجنرال مايكل إي لانغلي خلال زيارته لتونس. وقال في تغريدة عبر «تويتر»، «تظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم ليبيا في جهودها لتشكيل جيش موحد بقيادة مدنية وقادر على حماية سيادة ليبيا واستقرارها على المدى الطويل».

أوردمان أشاد بجهود الحداد والناظوري

ومنذ يوم واحد، قال القائم بالأعمال الأميركي إن إخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، ونزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها «أمور أساسية لتجنب الصراع ودفع عملية الانتقال السياسي».

وأشار أوردمان في مقطع فيديو مسجل إلى زيارة رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد، ورئيس أركان قوات القيادة العامة الفريق أول عبدالرازق الناظوري المعرض الدولي للطيران والدفاع والفضاء في تونس أخيرا.

وأشاد القائم بالأعمال الأميركي بجهود الحداد والناظوري واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لتعزيز المصالحة الوطنية، عبر التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.