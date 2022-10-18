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باتيلي يبحث مع بن قدارة «تعزيز استقلالية» مؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 04:44 مساء
باتيلي يبحث مع بن قدارة «تعزيز استقلالية» مؤسسة النفط
لقاء باتيلي في طرابلس مع بن قدارة، 18 أكتوبر 2022. (مؤسسة النفط)
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بحث الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، «سبل ووسائل تعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط كمؤسسة سيادية».

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن البعثة، أشار إلى أن اللقاء عُقد في العاصمة الليبية طرابلس، دون أن يخوض في مزيد التفاصيل.

وبدأ باتيلي، الأحد، لقاءاته مع المسؤولين الليبيين بعد يومين من وصوله إلى العاصمة طرابلس لتولي مهامه عمليًا وقيادة جهود الوساطة التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين أطراف الأزمة.

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لقاءات باتيلي في طرابلس
واستهل باتيلي لقاءاته في طرابلس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعتزم إجراءها مع مختلف الأطراف الليبية.

والأحد، عبرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، عن تطلعها للتعاون مع المبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي، مؤكدة «الحرص التام على سلمية التداول على السلطة، وضرورة انتهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات وطنية، رئاسية وبرلمانية، نزيهة وشفافة وبإشراف أممي لضمان سلامة وشرعية العملية الانتخابية».

لقاء باتيلي في طرابلس مع بن قدارة، 18 أكتوبر 2022. (مؤسسة النفط)
لقاء باتيلي في طرابلس مع بن قدارة، 18 أكتوبر 2022. (مؤسسة النفط)
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