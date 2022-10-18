Atwasat

حكومة الدبيبة تسترد نسبا ضئيلة من ديون ليبية في الخارج

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 04:23 مساء
حكومة الدبيبة تسترد نسبا ضئيلة من ديون ليبية في الخارج
اجتماع سابق لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة. (الإنترنت)
alwasat radio

تتواصل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع عدة دول لاسترداد ديون وقروض تعود إلى عقود، ستسترجع منها نسبة ضئيلة جدًا، كتحرك جاء عقب انتقادات أجهزة الرقابة في ليبيا لإهمال تلك الديون وعدم تحقيق أي عوائد ربحية.

وخلال الأسبوع الأخير تفاوضت ليبيا مع عدد من الدول لإعادة تسوية قروض أو إعادة جدولة ديونها المتأخرة عليها، وهي الكونغو وجمهورية سيشل والجبل الأسود وقبلها تشاد، في حين تبقى أصول ليبية أخرى مجمدة في أوروبا بمليارات الدولارات عرضة لأطماع عدة حكومات تصرفت بفوائدها لصالح شركات تابعة لها دون العودة إلى الدولة الليبية، متجاهلة ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي منذ العام 2011.

«المركزي» أهمل الودائع الخارجية
وبفعل الفوضى السياسية وحالة الانقسام المؤسسي، أهمل مصرف ليبيا المركزي الودائع الخارجية، فلم يحرص على استردادها أو الاستفادة من فوائدها، كما لا توجد لديه رؤية ولا أهداف واضحة في الاستثمار والمساهمات الخارجية حسب آخر ما أبرزته تقارير ديوان المحاسبة.

وكشف التقرير امتلاك المصرف 578.624.447 مليون دولار موزعة في عدد من القروض والودائع الخاصة بعدد من الدول، دون تحقيق أي عوائد ربحية. ورغم تقادم تاريخ الاستحقاق لقيمة بعضها، والذي تجاوز 20 عامًا، فإن «المركزي» لم يتخذ إجراءات تخص المساءلة القانونية لهذه الدول. ويعني ذلك أن قيمة الديون المرتجعة كانت ضئيلة جداً وتحتاج إلى معركة كبرى قد تتواصل لسنوات لتحقيق هذا الهدف.

ديون الكونغو وسيشل والجبل الأسود
وقد انتهز ممثل ليبيا في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2022 المنعقدة بمدينة واشنطن، لفتح الملف مع وزير المالية بجمهورية الكونغو برازافيل، الذي تعهد خلال اجتماع عقده مع وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، بالتزام بلاده سداد القرض الممنوحة لها من دولة ليبيا وفقًا للمواعيد المحددة.

وأكد المبروك ضرورة التزام الجانب الكونغولي بسداد كافة أقساط القرض في مواعيدها المحددة. وبينما لم يحدد الجانبان قيمة الديون. غير أن بيانًا سابقًا لمالية جمهورية الكونغو يعود إلى مارس الماضي كان كشف تعاقدها مع الجمهورية الليبية منذ سنوات قليلة على دين بقيمة 12 مليون دولار، أو ما يعادل 6.9 مليار فرنك أفريقي.

- اتفاق على جدولة الدين المستحق لليبيا على نيكاراغوا 
- حكومة باشاغا تؤكد سداد الديون المستحقة لمركز الحسين لعلاج الأورام بالأردن
- حكم قضائي فرنسي بتسديد ديون 3 شركات سويسرية من أصول «مؤسسة النفط»

وتوجت مفاوضات إعادة هيكلة هذا الدين، التي بدأت العام 2021 بتوقيع اتفاق بين الجانبين بالاتفاق على فترة سداد الدين بست سنوات مع إرجاء سنة واحدة.

في السياق ذاته، قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إنها توصلت لاتفاق مع جمهورية سيشل، على تسوية قرض حصلت عليه خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي بقيمة 4.5 مليون دولار، وفق وزارة المالية بالحكومة. وينص الاتفاق على أن تسدد جمهورية سيشل رصيد القرض خلال أجل أقصاه سنة من تاريخ توقيع اتفاق التسوية الذي تقرر توقيعه قبل نهاية أكتوبر الجاري. ولفتت الوزارة إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار تكثيف مساعي وزارة المالية الرامية لاسترجاع القروض الممنوحة من ليبيا لبعض الدول الصديقة.

على هامش اجتماعات صندوق النقد
كما توصلت ليبيا لاتفاق مع جمهورية الجبل الأسود بشأن تسوية رصيد قرض مستحق لليبيا بقيمة أربعة ملايين دولار يقضي بدفع المبلغ قبل نهاية العام 2022.

الاتفاق جاء خلال اجتماع عقده وزير المالية خالد المبروك والوفد المرافق له في واشنطن، مع وزير المالية بجمهورية الجبل الأسود، الذي جرى على هامش مشاركتهما في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

وفي نهاية يونيو 2022 اتفقت كل من وزارتي المالية بحكومة الوحدة الوطنية والتشادية، في إسطنبول بتركيا، على مذكرة تفاهم تتعلق بإعادة هيكلة الديون للفترة من 1995 إلى 2009، وذلك في إطار البرنامج التشادي مع صندوق النقد الدولي، الذي يتطلب إعادة هيكلة الدين الخارجي، فيما لم يتم كشف تفاصيل حجم الديون التشادية على ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«سيرة شاعر الوطن» في ندوة بمعرض بنغازي الدولي للكتاب

«سيرة شاعر الوطن» في ندوة بمعرض بنغازي الدولي للكتاب
فرنسا تكرم محاربيها في الجزائر .. وتعترف بأقلية بينهم كانوا «ينشرون الرعب والإرهاب»

فرنسا تكرم محاربيها في الجزائر .. وتعترف بأقلية بينهم كانوا «ينشرون الرعب ...
تحرك بريطاني ضد تجنيد الصين لطيارين سابقين

تحرك بريطاني ضد تجنيد الصين لطيارين سابقين
«وسط الخبر»: الانتخابات البلدية.. مرحلة صراع جديدة بين الدبيبة وباشاغا

«وسط الخبر»: الانتخابات البلدية.. مرحلة صراع جديدة بين الدبيبة وباشاغا
الكرملين: لا علم لدينا باستخدام الجيش الروسي طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا

الكرملين: لا علم لدينا باستخدام الجيش الروسي طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا
إندونيسيا تقرر هدم ملعب حادث التدافع المميت

إندونيسيا تقرر هدم ملعب حادث التدافع المميت
حبس مسؤولي «وكالة مصرف الجمهورية - المستقبل» بتهمة الاستيلاء على المال العام

حبس مسؤولي «وكالة مصرف الجمهورية - المستقبل» بتهمة الاستيلاء على المال العام
بلينكن: الصين وضعت «جدولا زمنيا أسرع بكثير» لضم تايوان

بلينكن: الصين وضعت «جدولا زمنيا أسرع بكثير» لضم تايوان
أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.. وتل أبيب تشجب

أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.. وتل أبيب تشجب
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الحكومات الليبية.. وبطولات الأندية الأفريقية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الحكومات الليبية.. وبطولات الأندية ...
واشنطن: واثقون من سيطرة باكستان على ترسانتها النووية

واشنطن: واثقون من سيطرة باكستان على ترسانتها النووية
حفتر: ما تعانيه مدن ليبيا والجنوب لم يعد يطاق ولا يمكن السكوت عليه

حفتر: ما تعانيه مدن ليبيا والجنوب لم يعد يطاق ولا يمكن السكوت عليه
تقديرات أوكرانية: أعداد قتلى القوات الروسية تخطت الخسائر الأميركية في حرب فيتنام

تقديرات أوكرانية: أعداد قتلى القوات الروسية تخطت الخسائر الأميركية في حرب فيتنام
كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر
ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون

ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون
«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل

«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل
«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟

«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟
«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر

«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أرقام رسمية: ليبيا تمد فرنسا بـ10% من واردات الطاقة
أرقام رسمية: ليبيا تمد فرنسا بـ10% من واردات الطاقة
حكومة الدبيبة تسترد نسبا ضئيلة من ديون ليبية في الخارج
حكومة الدبيبة تسترد نسبا ضئيلة من ديون ليبية في الخارج
باتيلي يبحث مع بن قدارة «تعزيز استقلالية» مؤسسة النفط
باتيلي يبحث مع بن قدارة «تعزيز استقلالية» مؤسسة النفط
القائم بالأعمال الأميركي بعد لقاء قائد «أفريكوم»: ملتزمون بدعم تشكيل جيش ليبي موحد
القائم بالأعمال الأميركي بعد لقاء قائد «أفريكوم»: ملتزمون بدعم ...
أسامة حماد يطالب مصلحة الضرائب بتحويل إيراداتها إلى «المركزي» في بنغازي
أسامة حماد يطالب مصلحة الضرائب بتحويل إيراداتها إلى «المركزي» في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
درنة تودع أحد أعلامها.. الشيخ محمد القديري في ذمة الله
درنة تودع أحد أعلامها.. الشيخ محمد القديري في ذمة الله...
الحويج يناقش عقبات عودة الشركات الألمانية إلى العمل في ليبيا
الحويج يناقش عقبات عودة الشركات الألمانية إلى العمل في ليبيا...
وفد من وزارة الداخلية يشارك في اجتماعات «الانتربول» بنيودلهي
وفد من وزارة الداخلية يشارك في اجتماعات «الانتربول» بنيودلهي...
أسامة حماد يطالب مصلحة الضرائب بتحويل إيراداتها إلى «المركزي» في بنغازي
أسامة حماد يطالب مصلحة الضرائب بتحويل إيراداتها إلى ......
القائم بالأعمال الأميركي بعد لقاء قائد «أفريكوم»: ملتزمون بدعم تشكيل جيش ليبي موحد
القائم بالأعمال الأميركي بعد لقاء قائد «أفريكوم»: ملتزمون ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط