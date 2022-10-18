العقوري يطالب بتشكيل لجنة اقتصادية لدراسة سعر الصرف وتعدد مصادر الدخل

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، بتشكيل لجنة اقتصادية متخصصة لدراسة سعر صرف الدينار، وأيضا سبل تعدد مصادر الدخل للدولة.

وقال العقوري: «المصدر الوحيد للاقتصاد الليبي هو عائد بيع النفط، أي أنه اقتصاد ريعي»، حسب حديثه في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء.

- عقيلة: زيادة الرواتب أهم من التنمية لأننا في مرحلة استثنائية

- «النواب» يحيل مشروع قانون الرواتب الموحد إلى اللجنة التشريعية

- نصية يدعو إلى صرف الدعم نقديا وإعادة هيكلة الجهاز الإداري

ودعا إلى استثمار الشريط الساحلي الكبير للبلاد، وأيضا الثروات المعدنية من الذهب والبلوتونيوم في الجنوب، والمياه، والسياحة، لافتا إلى وجود شركات تعمل خارج إطار القانون في هذه المجالات.