مسؤولة أميركية تؤكد أهمية إجراء انتخابات شفافة وبمعايير دولية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت نائبة مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لشؤون الشرق الأوسط، ميغان دوهرتي، أهمية إجراء انتخابات ذات مصداقية وشفافة على أساس المعايير الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء دوهرتي مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، وفق حساب الوكالة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وتحدثت المسؤولة الأميركية عن «التزام بلادها بدعم التنمية الديمقراطية في ليبيا».

مواقف أميركية بشأن الأزمة الليبية

وتزايدت المواقف الأميركية بشأن ليبيا أخيرا؛ إذ قال القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، إن إخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، ونزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها «أمور أساسية لتجنب الصراع ودفع عملية الانتقال السياسي».

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وأضاف أوردمان خلال مقطع فيديو نشرته السفارة الأميركية أمس الإثنين، أن «تنفيذ هذه الأهداف يحقق السلام، ويؤمن سيادة ليبيا واستقرارها على المدى البعيد»، مؤكدا وقوف الولايات المتحدة مع الشعب الليبي في هذا الجهد الساعي إلى توحيد المؤسسة العسكرية.