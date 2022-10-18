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من «النقال» إلى «ونش البناء».. ضبط أحد أفراد عصابة سطو مسلح بالزي العسكري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 01:16 مساء
من «النقال» إلى «ونش البناء».. ضبط أحد أفراد عصابة سطو مسلح بالزي العسكري
لقطة مثبتة من تسجيل مصور لواقعة سرقة بواسطة ملثمين في أحد محلات الهاتف النقال بالعاصمة طرابلس، 18 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)
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أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، القبض على أحد أفراد عصابة سطو مسلح من داخل محل لبيع أجهزة الهواتف النقالة في العاصمة طرابلس والتي وقعت في السادس من أبريل الماضي. 

وبثت مديرية الأمن بالعاصمة تسجيلا مصورا يظهر أفراد عصابة ملثمين لحظة سرقة أحد محلات الهاتف النقال، وأشارت إلى تشكيل فريق عمل للبحث عن الفاعلين بعد أن كان يشوب الجريمة الغموض، وإلقاء القبض على المتهم بعد تتبع تحركاته ومكان تواجده بمنطقة خلة الفرجان.

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وقاد القبض على المتهم إلى كشف خيوط جرائم أخرى سبق أن ارتكبها، إذ أقر بسرقة 3800 دينار ليبي، وألفي دينار، و15 جهاز هاتف نقال (سامسونغ وإنفينيكس) من داخل محل لبيع الهواتف بطريق الحشان دائرة مركز شرطة سوق الجمعة، كما أقر المتهم بسرقة سيارتين في 14 يونيو و23 يوليو الماضيين.

اعترافات بسرقة أموال وأجهزة نقال
ومن بين الجرائم الأخرى التي اعترف المتهم بارتكابها، سرقة مبلغ 2000 دينار ليبي وكروت الدفع المسبق بقيمة 250 دينارا ليبيا، وجهاز لابتوب «توشيبا»، و كاصة المبيعات، وهاتف نقال من محل لبيع المواد الغذائية بمنطقة خلة الفرجان في 26 أبريل الماضي.

كذلك اعترف المتهم بسرقة 15 جهازا محمولا بقوة السلاح من داخل محل لبيع الهواتف المحمولة بمنطقة حي الأندلس في 9 أبريل الماضي، وسيارة نوع تويوتا بيضاء اللون بمنطقة الهضبة، وآلة ونش لرفع مواد البناء من داخل قطعة أرض بمنطقة عين زارة، ومولد كهربائي من داخل منزل قيد الإنشاء.

لقطة مثبتة من تسجيل مصور لواقعة سرقة بواسطة ملثمين في أحد محلات الهاتف النقال بالعاصمة طرابلس، 18 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)
لقطة مثبتة من تسجيل مصور لواقعة سرقة بواسطة ملثمين في أحد محلات الهاتف النقال بالعاصمة طرابلس، 18 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)
لقطة مثبتة من تسجيل مصور لواقعة سرقة بواسطة ملثمين في أحد محلات الهاتف النقال بالعاصمة طرابلس، 18 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)
لقطة مثبتة من تسجيل مصور لواقعة سرقة بواسطة ملثمين في أحد محلات الهاتف النقال بالعاصمة طرابلس، 18 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)
لقطة مثبتة من تسجيل مصور لواقعة سرقة بواسطة ملثمين في أحد محلات الهاتف النقال بالعاصمة طرابلس، 18 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)
لقطة مثبتة من تسجيل مصور لواقعة سرقة بواسطة ملثمين في أحد محلات الهاتف النقال بالعاصمة طرابلس، 18 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)
لقطة مثبتة من تسجيل مصور لواقعة سرقة بواسطة ملثمين في أحد محلات الهاتف النقال بالعاصمة طرابلس، 18 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)
لقطة مثبتة من تسجيل مصور لواقعة سرقة بواسطة ملثمين في أحد محلات الهاتف النقال بالعاصمة طرابلس، 18 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)
لقطة مثبتة من تسجيل مصور لواقعة سرقة بواسطة ملثمين في أحد محلات الهاتف النقال بالعاصمة طرابلس، 18 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)
لقطة مثبتة من تسجيل مصور لواقعة سرقة بواسطة ملثمين في أحد محلات الهاتف النقال بالعاصمة طرابلس، 18 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)
لقطة مثبتة من تسجيل مصور لواقعة سرقة بواسطة ملثمين في أحد محلات الهاتف النقال بالعاصمة طرابلس، 18 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)
لقطة مثبتة من تسجيل مصور لواقعة سرقة بواسطة ملثمين في أحد محلات الهاتف النقال بالعاصمة طرابلس، 18 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)
متهم بالضلوع في وقائع سرقة وسطو مسلح بالعاصمة طرابلس عقب إلقاء القبض عليه، 18 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)
متهم بالضلوع في وقائع سرقة وسطو مسلح بالعاصمة طرابلس عقب إلقاء القبض عليه، 18 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)
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