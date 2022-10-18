انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة قانون الرواتب الموحد

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت جلسة مجلس النواب، الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الرواتب الموحد للعاملين في الدولة.

وتناقش الجلسة التي تنقل مباشرة على الهواء، كذلك مشروع قانون المحكمة الدستورية، ومشروع قانون جهاز الأمن الداخلي.



وقبل قليل وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ونائبه الأول فوزري النويري، إلى مقر مجلس النواب بمدينة بنغازي استعدادا لبدء الجلسة.

زيادة الرواتب من 500 إلى ألف دينار

وفي 27 سبتمبر الماضي، وافق أعضاء مجلس النواب على زيادة الحد الأدنى للأجور من 500 إلى ألف دينار، فيما لم يجرِ استكمال مناقشة باقي بنود قانون المرتبات الموحد.

ووقتها، قال عقيلة صالح إن الحد الأدنى للأجور سيطبق على القطاعين العام والخاص على حد سواء، مشيرا إلى إمكانية استمرار المداولات حول مشروع القانون لعدة جلسات.