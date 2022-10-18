بليحق: جلسة «النواب» تستكمل مناقشة مشروع قانون الرواتب الموحد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم مجلس النوابـ عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، انطلاق جلسة المجلس بمقره في مدينة بنغازي بعد قليل لاستكمال مناقشة مشروع قانون الرواتب الموحد للعاملين في الدولة.

وأشار بليحق في بيان مقتضب، إلى أن الجلسة ستنقل مباشرة، وستناقش كذلك مشروع قانون المحكمة الدستورية، ومشروع قانون جهاز الأمن الداخلي.

وقبل قليل وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ونائبه الأول فوزري النويري، إلى مقر مجلس النواب بمدينة بنغازي استعدادا لبدء الجلسة.

- عقيلة والنويري يصلان مقر مجلس النواب لبدء جلسة رسمية

زيادة الرواتب من 500 إلى ألف دينار

وفي 27 سبتمبر الماضي، وافق أعضاء مجلس النواب على زيادة الحد الأدنى للأجور من 500 إلى ألف دينار، فيما لم يجرِ استكمال مناقشة باقي بنود قانون المرتبات الموحد.

ووقتها، قال عقيلة صالح إن الحد الأدنى للأجور سيطبق على القطاعين العام والخاص على حد سواء، مشيرا إلى إمكانية استمرار المداولات حول مشروع القانون لعدة جلسات.