عقيلة والنويري يصلان مقر مجلس النواب لبدء جلسة رسمية

القاهرة - بوابة الوسط

وصل منذ قليل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ونائبه الأول فوزري النويري، إلى مقر مجلس النواب بمدينة بنغازي، حيث من المقرر أن تعقد اليوم جلسة رسمية لاستكمال مناقشة مشروع قانون المرتبات الموحد.

وجاء في الدعوة التي وجهها عقيلة للأعضاء الأسبوع الماضي أن الجلسة ستناقش كذلك مشروع قانون الأمن الداخلي ومشروع قانون المحكمة الدستورية، حسبما ذكر الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، عبر صفحته بموقع «فيسبوك».

زيادة الرواتب من 500 إلى ألف دينار

وفي 27 سبتمبر الماضي، وافق أعضاء مجلس النواب على زيادة الحد الأدنى للأجور من 500 إلى ألف دينار، فيما لم يجرِ استكمال مناقشة باقي بنود قانون المرتبات الموحد.

ووقتها، قال عقيلة صالح إن الحد الأدنى للأجور سيطبق على القطاعين العام والخاص على حد سواء، مشيرا إلى إمكانية استمرار المداولات حول مشروع القانون لعدة جلسات.