برنامج تدريب أوروبي للشرطة السياحية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مسؤولون بوزارة الداخلية بحكومة الوطنية الموقتة مع مندوبي بعثة الاتحاد الأوروبي دعم وزارة الداخلية من خلال برنامج (تايكس) الخاص بدعم وتدريب جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم رئيس مكتب الاتصال والتعاون الدولي عميد أبوالربيع مخلوف ومندوبي بعثة الاتحاد الأوروبي، بحضور رئيس قسم المتابعة وتقييم الأداء بمكتب وزير الداخلية، وعضو عن مكتب الاتصال والتعاون الدولي ومندوب عن جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، ومندوبين عن وزارة الخارجية.

خطط تدريبية للشرطة السياحية في ليبيا

وناقش اللقاء وضع الخطط التدريبية من خلال التركيز على إعداد المدربين والعمل على وضع برنامج كامل من خلال المنظمات التابعة للاتحاد الأوروبي.

وفي سبتمبر الماضي عقد مدير إدارة العلاقات العامة بجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار المقدم معز الجعفري، اجتماعا، مع مسؤولي برنامج (تايكس) التابع لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وبحث الاجتماع برنامج الخطة التدريبية لأعضاء الجهاز لسنة 2023- 2024 في مدن التراث العالمي الليبية الخمس سعيا لرفع الحظر المفروض على هذه المدن.