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ملف الخدمات في مشاورات أبوجناح وعمداء بلديات الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 11:52 صباحا
ملف الخدمات في مشاورات أبوجناح وعمداء بلديات الجنوب
اجتماع أبوجناح مع عمداء بلديات من المنطقة الجنوبية، 18 أكتوبر 2022. (صفحة أبوجناح على فيسبوك)
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بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، اليوم الثلاثاء، عديد الملفات من بينها الخدمات التي تخص الجنوب.

جاء ذلك خلال اجتماع أبوجناح مع عمداء بلديات البوانيس وتراغن ودرج والشرقية وبراك الشاطئ، وفق بيان نشره أبوجناح على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- أبوجناح يبحث مع الأجهزة التنفيذية استكمال المشاريع المتوقفة بالمنطقة الجنوبية

وأشار البيان إلى تأكيد عمداء بلديات الجنوب «دعمهم الكامل لحكومة الوحدة الوطنية»، باعتبارها «الحكومة الشرعية في البلاد»، كما أثنوا على «دور نائب رئيس الوزراء في تقديم الخدمات للمنطقة الجنوبية، خصوصا في قطاع الصحة».

وفي أغسطس الماضي، بحث رمضان أبوجناح،  مع الأجهزة التنفيذية استكمال المشاريع المتوقفة بالمنطقة الجنوبية، وكذلك مشروعات البنية التحتية المستهدف تنفيذها في المنطقة، وأسباب عدم إنجازها وتأخر تنفيذها مع الجهات المختصة.

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