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حبس مسؤولي «وكالة مصرف الجمهورية - المستقبل» بتهمة الاستيلاء على المال العام

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 11:37 صباحا
حبس مسؤولي «وكالة مصرف الجمهورية - المستقبل» بتهمة الاستيلاء على المال العام
مصرف الجمهورية، (أرشيفية: الإنترنت)
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أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولي «وكالة مصرف الجمهورية - المستقبل»؛ لارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام.

ووجهت النيابة لهم تهم الحصول على نفع غير مشروع، وإلحاق ضرر عمدي جسيم بالمال العام، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

النيابة واجهت المتهمين بالأدلة ضدهم
وتولى المحامي العام بمكتب النائب العام، في وقت سابق، مباشرة إجراءات التحقيق في الوقائع المسندة إلى مسؤولي الوكالة، حيث جرت مواجهة المتهمين بالأدلة القائمة ضدهم، وسجل دفاعهم في شأنها؛ وعرج على مواجهتهم بالأفعال التي تشكل تجاوزا للقواعد القانونية التي تحيط الأموال العمومية بالحماية تحت أوصاف عدة.

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وتمثلت تلك الوقائع في «خروجهم عن دائرة المشروعية؛ بإسهامهم في حصول آخرين على مبالغ مالية من النقد الأجنبي المخصص للأغراض الشخصية ؛ وأرباب الأسر؛ دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة لها»، لتقرر النيابة العامة حبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

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