الانتهاء من صيانة وتطوير مدرسة الفتح في سوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

تسلمت مراقبة التربية والتعليم في سوق الجمعة مدرسة الفتح للتعليم الأساسي بعد انتهاء أعمال تطويرها وصيانتها، على ما أعلنت، الثلاثاء، منصة «حكومتنا» الرسمية المعنية بنشر أخبار الحكومة.

وجرت أعمال التطوير والصيانة من قبل جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ضمن مشاريع «عودة الحياة». ولهذه المناسبة نظمت المدرسة احتفالية شهدت حضور مراقبة التعليم في سوق الجمعة رشاد بشير وعميد البلدية حسام بن الحاج، وفق بيان مقتضب صادر عن مراقبة التربية والتعليم في سوق الجمعة.

- حكومة الوحدة: تنفيذ 732 مشروعا ضمن خطة «عودة الحياة»

- الحكومة تبحث استكمال الإجراءات التعاقدية لبدء تنفيذ مشروعات «عودة الحياة»

وأطلقت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في 28 أغسطس 2021، مشروع «عودة الحياة» لبرامج ومشروعات التنمية في ليبيا بعد الحصول على التمويل اللازم لها. وقال رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، في كلمة تلفزيونية، «خطة التنمية معطلة منذ عشر سنوات، وعدم اعتماد الميزانية عطّلها أربعة أشهر، وتحملنا مسؤوليتنا تجاه شعبنا في عودة تحريك المشروعات».

وفي نوفمبر، كشف المكتب الإعلامي للحكومة تنفيذ 732 مشروعا ضمن خطة «عودة الحياة»، تتوزع بواقع 262 مشروعا لجهاز الإسكان والمرافق، و273 مشروعا لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية تضم مرافق صحية ومدارس، و197 مشروعا للمواصلات.

مدرسة الفتح في سوق الجمعة بعد تطويرها، 18 أكتوبر 2022. (حكومتنا)

مدرسة الفتح في سوق الجمعة بعد تطويرها، 18 أكتوبر 2022. (حكومتنا)

مدرسة الفتح في سوق الجمعة بعد تطويرها، 18 أكتوبر 2022. (حكومتنا)