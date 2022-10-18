«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل شحات

القاهرة - بوابة الوسط

حذير المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة، على ساحل شحات تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج يصل إلى 3.50 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، مع سقوط أمطار متفرقة وتشمل غدا معظم الساحل.

- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 05 و10 عقد.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تسجل 29 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.