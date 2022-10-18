السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وتراجع سعر صرف الدولار إلى 5.01 دينار مقابل 5.03 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

في حين ارتفع سعر اليورو إلى 4.94 دينار مقابل 4.90 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 5.68 دينار مقابل 5.67 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار

وثبت الريال السعودي عند 1.33 دينار، بينما انخفض سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.36 دينار من 1.37 دينار أمس، والدينار التونسي إلى 1.52 دينار مقابل 1.53 دينار أمس.

وهبط سعر صرف الليرة التركية إلى 0.26 دينار من 0.27 دينار أمس، واستقر اليوان الصيني عند 0.69 دينار.