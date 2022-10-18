الدبيبة يفتتح معرض ليبيا الخامس للإنشاءات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، معرض ليبيا الخامس للإنشاءات بأرض معرض طرابلس الدولي أمس الإثنين.

وتفقد الدبيبة أجنحة المعرض، واستمع لممثلين عن شركات محلية وعربية، مؤكدا ترحيبه بالجميع للمشاركة في مشروعات الإعمار بليبيا، حسب مقطع فيديو نشرته صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

الحويج: المعرض يجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات والجلسات الحوارية المزمع تنظيمها على هامش المعرض لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، التي تسهم في تعزيز التعاون بين رجال الأعمال.

حضر الافتتاح وزير المواصلات محمد الشهوبي، ووكيل وزارة الصناعة ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض ومدير عام معرض طرابلس الدولي، والمشاركون والمهتمون.

ويشهد المعرض مشاركة 55 شركة محلية وشركات أجنبية من دول تركيا ومصر وتونس متخصصة في مجالات الإنشاءات.