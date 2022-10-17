Atwasat

صندوق دعم الاستقرار يشرع في بناء مدرسة جديدة ببلدية سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الإثنين 17 أكتوبر 2022, 10:36 مساء
صندوق دعم الاستقرار يشرع في بناء مدرسة جديدة ببلدية سرت
أعمال بناء لمدرسة قيد الإنشاء في بلدية سرت. (أرشيفية: بلدية سرت)
alwasat radio

باشرت إحدى الشركات المحلية بناء مدرسة نموذجية جديدة في بلدية سرت بتكليف من صندوق دعم الاستقرار الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، على ما أفاد منسق مشروعات البرنامج بمنطقة سرت، القذافي البطي.

وقال البطي لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن المدرسة الجديدة ستكون بمحلة الرباط وتسمى «مدرسة المعرفة» وتضم 12 فصلًا دراسيًا، وسيجرى تجهيزها بكافة المرافق الأخرى من ملعب معشب ومظلة لأرض الطابور.

مدة تنفيذ المدرسة الجديدة ببلدية سرت
وأوضح البطي أن مدة تنفيذ أعمال البناء للمدرسة ستكون 5 أشهر، حسب العقد الموقع بين بلدية سرت ومكتب المشروعات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي سبق له تنفيذ أعمال صيانة لأكثر من 15 مدرسة في سرت خلال الفترة من 2018 إلى 2022.

- المعداني يتابع مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سرت
- صندوق الأمم المتحدة الإنمائي يواصل صيانة مدارس سرت
- بالصور.. أعمال صيانة مجمع عيادات سرت

كما نفذ البرنامج الأممي، عبر صندوق دعم الاستقرار، أعمال صيانة لعدد من المراكز والمجمعات الصحية ومرافق خدمية أخرى فى قطاع الصحة، من بينها سيارات إسعاف حديثة، إضافة إلى تقديم دعم دولي للشركة العامة لخدمات النظافة بسرت شملت سيارات نقل قمامة حديثة ومعدات فنية خدمية.

ما هو صندوق دعم الاستقرار؟
وصندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، جرى تدشينه خلال العام 2016 بقيادة حكومة الوفاق الوطني السابقة، ويشرف على إدارته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، ويعد مبادرة فورية لتحقيق الاستقرار بدعم عدد من الشركاء والمانحين الدوليين.

ويهدف صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا إلى دعم وتعزيز قدرات بعض البلديات المستهدفة من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا بمشاركة الجميع من نساء ورجال، والقيام بإعادة تأهيل سريعة للبنية التحتية الحيوية ومدّ السلطات المحلية بمعدات لمساعدتها على تحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

واستثمر صندوق تحقيق الاستقرار في 24 بلدية في جميع أنحاء البلاد، وساعد البلديات على مواجهة جائحة «كوفيد-19»، بتوجيه دعمه لقطاعات الصحة، والمياه والصرف الصحي في 2020، حيث تمكن الصندوق من تحسين حياة ما يزيد على 4.7 مليون شخص، وفق البرنامج الأممي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقديرات أوكرانية: أعداد قتلى القوات الروسية تخطت الخسائر الأميركية في حرب فيتنام

تقديرات أوكرانية: أعداد قتلى القوات الروسية تخطت الخسائر الأميركية في حرب فيتنام
مصر تدعم موقف السعودية بعد قرار «أوبك+» خفض إنتاج النفط

مصر تدعم موقف السعودية بعد قرار «أوبك+» خفض إنتاج النفط
بنزيما يقترب من الكرة الذهبية في حفل «بالون دور».. الإثنين

بنزيما يقترب من الكرة الذهبية في حفل «بالون دور».. الإثنين
جدل في النرويج بسبب علاقة الأميرة مارتا لويز بمعالج روحاني

جدل في النرويج بسبب علاقة الأميرة مارتا لويز بمعالج روحاني
كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر
تعرف على خريطة الفرق المتأهلة لدور 32 مكرر بـ«الكونفدرالية»

تعرف على خريطة الفرق المتأهلة لدور 32 مكرر بـ«الكونفدرالية»
الليرة اللبنانية تسجل تدهورا جديدا في السوق السوداء

الليرة اللبنانية تسجل تدهورا جديدا في السوق السوداء
ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون

ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون
«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل

«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل
«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟

«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟
«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر

«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر
بريطانيا تعلن إلغاء «جميع الإجراءات المالية تقريبا» المعلنة قبل ثلاثة أسابيع

بريطانيا تعلن إلغاء «جميع الإجراءات المالية تقريبا» المعلنة قبل ثلاثة أسابيع
بالصور والفيديو: «المسيّرات الانتحارية» الروسية تقصف وسط كييف

بالصور والفيديو: «المسيّرات الانتحارية» الروسية تقصف وسط كييف
كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر
بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة

بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة
نحت ورسم وموسيقى في ضيافة «تقنيات الفنون»

نحت ورسم وموسيقى في ضيافة «تقنيات الفنون»
مليون مشاهدة لأغنية السعودي محمد هاشم «لو تدري» (فيديو)

مليون مشاهدة لأغنية السعودي محمد هاشم «لو تدري» (فيديو)
قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم

قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حفتر: سبها خط الدفاع الأول عن الهوية الوطنية والأمن القومي
حفتر: سبها خط الدفاع الأول عن الهوية الوطنية والأمن القومي
شاهد في «هنا ليبيا»: افتتاح أول متحف للبريد في ليبيا
شاهد في «هنا ليبيا»: افتتاح أول متحف للبريد في ليبيا
اللافي يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة مع بعثة الاتحاد الأفريقي
اللافي يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة مع بعثة ...
المبروك يبحث مساهمة مؤسسة التمويل الدولية في إعادة إعمار ليبيا
المبروك يبحث مساهمة مؤسسة التمويل الدولية في إعادة إعمار ليبيا
شاهد في «وسط الخبر»: بعد 8 أشهر.. لماذا ابتعد باشاغا عن طريق السكة؟
شاهد في «وسط الخبر»: بعد 8 أشهر.. لماذا ابتعد باشاغا عن طريق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
الكاميرات كشفت جريمتها.. ضبط امرأة سرقت 300 ألف دينار من منزل شقيقتها
الكاميرات كشفت جريمتها.. ضبط امرأة سرقت 300 ألف دينار من ......
المزيد
التومي يفتتح فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى
التومي يفتتح فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى...
صندوق دعم الاستقرار يشرع في بناء مدرسة جديدة ببلدية سرت
صندوق دعم الاستقرار يشرع في بناء مدرسة جديدة ببلدية سرت...
الدبيبة لوفد من درنة: ملف المصالحة يجب أن يكون بعيدا عن أي تسييس
الدبيبة لوفد من درنة: ملف المصالحة يجب أن يكون بعيدا عن أي ......
شاهد في «وسط الخبر»: بعد 8 أشهر.. لماذا ابتعد باشاغا عن طريق السكة؟
شاهد في «وسط الخبر»: بعد 8 أشهر.. لماذا ابتعد باشاغا عن طريق......
المبروك يبحث مساهمة مؤسسة التمويل الدولية في إعادة إعمار ليبيا
المبروك يبحث مساهمة مؤسسة التمويل الدولية في إعادة إعمار ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط