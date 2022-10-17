صندوق دعم الاستقرار يشرع في بناء مدرسة جديدة ببلدية سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

باشرت إحدى الشركات المحلية بناء مدرسة نموذجية جديدة في بلدية سرت بتكليف من صندوق دعم الاستقرار الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، على ما أفاد منسق مشروعات البرنامج بمنطقة سرت، القذافي البطي.

وقال البطي لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن المدرسة الجديدة ستكون بمحلة الرباط وتسمى «مدرسة المعرفة» وتضم 12 فصلًا دراسيًا، وسيجرى تجهيزها بكافة المرافق الأخرى من ملعب معشب ومظلة لأرض الطابور.

مدة تنفيذ المدرسة الجديدة ببلدية سرت

وأوضح البطي أن مدة تنفيذ أعمال البناء للمدرسة ستكون 5 أشهر، حسب العقد الموقع بين بلدية سرت ومكتب المشروعات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي سبق له تنفيذ أعمال صيانة لأكثر من 15 مدرسة في سرت خلال الفترة من 2018 إلى 2022.

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كما نفذ البرنامج الأممي، عبر صندوق دعم الاستقرار، أعمال صيانة لعدد من المراكز والمجمعات الصحية ومرافق خدمية أخرى فى قطاع الصحة، من بينها سيارات إسعاف حديثة، إضافة إلى تقديم دعم دولي للشركة العامة لخدمات النظافة بسرت شملت سيارات نقل قمامة حديثة ومعدات فنية خدمية.

ما هو صندوق دعم الاستقرار؟

وصندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، جرى تدشينه خلال العام 2016 بقيادة حكومة الوفاق الوطني السابقة، ويشرف على إدارته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، ويعد مبادرة فورية لتحقيق الاستقرار بدعم عدد من الشركاء والمانحين الدوليين.

ويهدف صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا إلى دعم وتعزيز قدرات بعض البلديات المستهدفة من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا بمشاركة الجميع من نساء ورجال، والقيام بإعادة تأهيل سريعة للبنية التحتية الحيوية ومدّ السلطات المحلية بمعدات لمساعدتها على تحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

واستثمر صندوق تحقيق الاستقرار في 24 بلدية في جميع أنحاء البلاد، وساعد البلديات على مواجهة جائحة «كوفيد-19»، بتوجيه دعمه لقطاعات الصحة، والمياه والصرف الصحي في 2020، حيث تمكن الصندوق من تحسين حياة ما يزيد على 4.7 مليون شخص، وفق البرنامج الأممي.