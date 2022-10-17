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الدبيبة لوفد من درنة: ملف المصالحة يجب أن يكون بعيدا عن أي تسييس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 10:06 مساء
الدبيبة لوفد من درنة: ملف المصالحة يجب أن يكون بعيدا عن أي تسييس
لقاء الدبيبة مع وفد تجمع رابطة أهالي ونشطاء ونازحي درنة في طرابلس الغرب. الإثنين 17 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «أن ملف المصالحة الوطنية يجب أن يكون بعيدًا عن أي تسييس من أي طرف كان»، مشيدًا بالجهود التي يبذلها أبناء مدينة درنة في هذا الجانب.

جاء تأكيد الدبيبة خلال استقباله، اليوم الإثنين بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، وفدًا من تجمع رابطة أهالي ونشطاء ونازحي درنة في طرابلس الغرب.

الدبيبة يشدد على متابعة صرف منح بدل الإيجار لنازحي درنة
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الدبيبة استمع من الوفد لأوضاع مهجري مدينة درنة، والصعوبات التي تواجه النازحين داخلها، ممن تعرضت منازلهم للتدمير، إضافة إلى المختنقات التي تعانيها المدينة، مشيرًا إلى أنه «شدد على ضرورة متابعة صرف منح بدل الإيجار عبر آلية تضمن وصولها لجميع مستحقيها من درنة».

- حكومة الدبيبة: منحة 12 ألف دينار لكل عائلة من مهجري المنطقة الشرقية خلال 2022
- وزيرة الشؤون الاجتماعية تصدر 3794 صكا ماليا للأسر النازحة والمهجرة
- الشؤون الاجتماعية: صرف 6 أشهر من منحة بدل الإيجار لـ9498 أسرة من مهجري مرزق والمنطقة الشرقية

وأذن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في مايو الماضي، لوزارة الشؤون الاجتماعية بصرف منحة شهرية قدرها ألف دينار لكل عائلة من مهجري المنطقة الشرقية على مدار عام كامل تستحق من بداية شهر يناير 2022 وإلى نهاية العام.

صرف 6 أشهر بدل إيجار لمهجري المنطقة الشرقية ومرزق
وفي 24 أغسطس، أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الفروع ورئيس لجنة المهجرين، فرج مجاهد، صرف قيمة ستة أشهر من منحة بدل الإيجار لمستحقيها من مهجري المنطقة الشرقية ومرزق، علمًا بأن قيمة المنحة تقدر بـ1000 دينار شهريًا.

وقال مجاهد، في فيديو بثته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك» يومها، إن عدد المهجرين المستحقين للمنحة بلغ 11 ألفًا و427 أسرة، بينهم 6726 من المنطقة الشرقية و4701 أسرة من مرزق، وقد جرى صرف قيمة 6 أشهر من المنحة لنحو 9498 أسرة.

لقاء الدبيبة مع وفد تجمع رابطة أهالي ونشطاء ونازحي درنة في طرابلس الغرب. الإثنين 17 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع وفد تجمع رابطة أهالي ونشطاء ونازحي درنة في طرابلس الغرب. الإثنين 17 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع وفد تجمع رابطة أهالي ونشطاء ونازحي درنة في طرابلس الغرب. الإثنين 17 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع وفد تجمع رابطة أهالي ونشطاء ونازحي درنة في طرابلس الغرب. الإثنين 17 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع وفد تجمع رابطة أهالي ونشطاء ونازحي درنة في طرابلس الغرب. الإثنين 17 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع وفد تجمع رابطة أهالي ونشطاء ونازحي درنة في طرابلس الغرب. الإثنين 17 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
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