شاهد في «وسط الخبر»: بعد 8 أشهر.. لماذا ابتعد باشاغا عن طريق السكة؟

القاهرة - بوابة الوسط

فتحت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الإثنين، نقاشًا حول السلطة التنفيذية المنقسمة بين الحكومتين خلال الأشهر الثمانية الماضية، وسط مواقف متباينة أيضًا على المستويين الداخلي والخارجي تجاه السلطتين.

وأشارت الحلقة إلى محاولات شركات ضغط في بريطانيا سوَّقت لباشاغا لدى السلطات البريطانية من أجل الاعتراف بحكومته كجزء من حملة مدفوعة الأجر لتغيير السياسة البريطانية تجاه السلطة في ليبيا، وذلك خلال زيارته إلى لندن، وفق تقرير بريطاني.

وبعد ثمانية أشهر في ظل حكومتين، لماذا لم يتمكن باشاغا من دخول العاصمة، ولماذا لم يحصد التأييد الدولي، وما مستقبل هذا الانقسام؟ وهو النقاش الذي فتحه البرنامج مع كل من: الدبلوماسية السابقة صالحة أشتيوي ورئيس تحرير الشأن الدولي بجريدة الصباح التونسية آسيا العتروس، والباحث السياسي عبزيز أغنية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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