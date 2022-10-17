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المبروك يبحث مساهمة مؤسسة التمويل الدولية في إعادة إعمار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 09:00 مساء
المبروك يبحث مساهمة مؤسسة التمويل الدولية في إعادة إعمار ليبيا
وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك يجتمع مع ممثل عن مؤسسة التمويل الدولية في واشنطن، الإثنين 17 أكتوبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك، مساهمة مؤسسة التمويل الدولية في إعادة الإعمار بليبيا، ودعم قطاعي البنية التحتية والطاقة، خاصة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال لقاء مع ممثل عن مؤسسة التمويل الدولية IFC (إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي)، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2022 م، التي عُقدت بمدينة واشنطن.

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المبروك يبحث تحسين بيئة ريادة الأعمال وخلق فرص عمل
وناقش الاجتماع عديد الموضوعات المتعلقة بتطوير القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار في ليبيا، وتقييم برنامج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والمساعدة في إعادة هيكلته، وتحسين بيئة ريادة الأعمال.

كما تناول اللقاء خلق فرص عمل جديدة بهدف تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب، وتقليل العبء على القطاع الحكومي، فضلًا عن موضوعات أخرى هادفة لتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، والدور الذي يمكن أن تضطلع به مؤسسة التمويل الدولية في هذا المجال.

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