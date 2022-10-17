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اللافي يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة مع بعثة الاتحاد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 08:59 مساء
اللافي يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة مع بعثة الاتحاد الأفريقي
اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة مع بعثة الاتحاد الأفريقي برئاسة اللافي، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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ترأس عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ظهر اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة الوطنية، مع بعثة الاتحاد الأفريقي، الممثلة لرئيس اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي حول ليبيا الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بطرابلس، رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة، ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي وزير خارجية الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي والوفد المرافق له، ورئيس وأعضاء لجنة متابعة مشروع المصالحة الوطنية، ووكيل وزارة الخارجية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء جرى خلاله استعراض عديد القرارات المتخذة في الاجتماعات السابقة، في إطار الدعم الأفريقي لمشروع المصالحة الوطنية، وتهيئة الظروف لنجاح الملتقى الجامع، ووضع المقترحات التي تعزز نجاح مشروع المصالحة الوطنية.

اللافي يشيد بأعضاء اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة والاتحاد الأفريقي
وأشاد اللافي، في كلمة خلال اللقاء، بأعضاء اللجنة الاستشارية «على تحملّهم هذه المسؤولية الجسيمة من أجل المضي قدمًا نحو المصالحة»، التي جدد التأكيد على أنها «تعد السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلم الأهلي لليبيا وشعبها».

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كما جدد اللافي التأكيد على «عزم المجلس الرئاسي على الاستمرار في استكمال كل مسارات المصالحة الوطنية»، معتبرًا أن طريق النجاح لأي حل سياسي «يبدأ من نجاح هذا المشروع».

وأثنى اللافي على دور الاتحاد الأفريقي ومساندته جهود المجلس الرئاسي، في المجالات الفنية والاستشارية لمسار المصالحة الوطنية، مسترشدًا في ذات الوقت بكفاءة الخبرات الوطنية التي تقود المشروع، الذي يهدف لتحقيق الاستقرار في البلاد.

دعم أفريقي للمؤتمر الجامع للمصالحة الليبية
وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي، جدد خلال اللقاء التأكيد على دعم الاتحاد الأفريقي لجهود المصالحة الوطنية في ليبيا، للعبور إلى مرحلة الاستقرار، وبناء دولة ديمقراطية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وفق إطار قانوني.

كما أكد المبعوث الأفريقي التزام كل الأفارقة مساعدة ليبيا في ملف المصالحة، و«تنظيم مؤتمر جامع تنبثق عنه قرارات مهمة، تمهد الطريق لإنجاز كل استحقاقات المرحلة، وفي مقدمتها المصالحة».

اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة مع بعثة الاتحاد الأفريقي برئاسة اللافي، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة مع بعثة الاتحاد الأفريقي برئاسة اللافي، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة مع بعثة الاتحاد الأفريقي برئاسة اللافي، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة مع بعثة الاتحاد الأفريقي برئاسة اللافي، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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