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شاهد في «هنا ليبيا»: افتتاح أول متحف للبريد في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 08:36 مساء
شاهد في «هنا ليبيا»: افتتاح أول متحف للبريد في ليبيا
برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين 17 أكتوبر 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين، الضوء على افتتاح أول متحف للبريد في ليبيا، وذلك في مبنى بلدية طرابلس بميدان الجزائر، والذي يضم مجموعة من الطوابع البريدية التي تعود تواريخ إصدار بعضها لفترة العهد الملكي في خمسينات وستينات القرن المنصرم.

انطلاق العام الدراسي الجديد بكافة المدارس الليبية
وتطرق البرنامج إلى سير العام الدراسي 2022 – 2023م، الذي انطلق أمس الأحد في كافة المؤسسات التعليمية، العامة والخاصة، داخل البلاد وخارجها، بنحو مليون و420 ألف تلميذ وتلميذة، مِن بينهم 173 ألفًا و700 تلميذ وتلميذة جرى تسجيلهم حتى الآن في الصف الأول من التّعليم الاِبتدائي.

رالي سيارات الدفع الرباعي بغدامس
وسلط البرنامج الضوء على سباق رالي سيارات الدفع الرباعي بغدامس، بمشاركة 1400 سيارة صحراوية و25 دراجة نارية، والذي شهد تنافس الـ100 متر، ونشاطات أخرى على هامش الفاعلية.

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