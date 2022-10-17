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حفتر: سبها خط الدفاع الأول عن الهوية الوطنية والأمن القومي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 08:03 مساء
حفتر: سبها خط الدفاع الأول عن الهوية الوطنية والأمن القومي
حفتر متحدثا في عرض عسكري لقوات تابعة للقيادة العامة في سبها، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (فيديو)
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أكد قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر أن مدينة سبها هي «خط الدفاع الأول عن الهوية الوطنية والأمن القومي، ومحور الارتكاز الذي يحفظ لليبيا توازنها واستقرارها»، مشيدًا بحفاوة الاستقبال الذي لقيه لدى وصوله المدينة خلال الساعات الماضية، معتبرًا أنه يعبر عن مكانة قواته في نفوس أهالي المدينة.

واعتبر حفتر، في كلمة له خلال عرض عسكري لوحدات تابعة للقيادة العامة أُقيم عصر اليوم بمدينة سبها، أنه مهما قدم الجيش من جهود وتضحيات من أجل أمن واستقرار الجنوب تبقى مدينة «سبها عموده الفقري وتستحق المزيد».
  
حفتر: الجنوب يستحق المزيد 
وتابع: «نشعر دائمًا بأن الجنوب يستحق المزيد، وأننا لم نفِ الجنوب حقه وأن عطاءنا يظل له قليلًا نسبة إلى ما يجود به على سائر البلاد من خير وفير وعطائه السخي، وما يسهم به في أمن واستقرار البلاد».

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وأعرب حفتر عن سعادته بالاستعراض العسكري للكتائب المنتمية إلى الجنوب، مشيرًا إلى أنه ما كان لهذه الكتائب أن تؤدي دورها بنجاح في محاربة الإرهاب وتأمين المنطقة لولا تعاون أهالي الجنوب معها في تسهيل مهامها وأداء واجباتها.   

حفتر: مستمرون في تطوير قدراتنا.. وليبيا لن تسقط
وأكد حفتر استمرار القيادة في العمل لتطوير قدرات قواتها العسكرية من أجل تحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار رغم كل التحديات والعقبات، مذكرًا بجهود قوات القيادة العامة وما قدمته من تضحيات في حربها ضد الإرهاب والانتصار عليه في «ملحة الكرامة».

وأكد حفتر أن «ليبيا لن تسقط ما دام في جيشها الوطني قلب ينبض، وفي نفوس أبنائها إرادة لا تقهر، وإصرار على مواجهة التحدي بالتحدي، ولن تسقط ما دام الشعب يدًا واحدة، وسيواصل الشعب الليبي مسيرته الوطنية حاميًا لوحدة ليبيا وسيادتها، ومدافعًا عن شعبها حتى آخر قطرة في دمائه».

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