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المنقوش تبحث مع رئيسة وزراء صربيا التعاون في مجالي الصحة والطاقة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 05:16 مساء
المنقوش تبحث مع رئيسة وزراء صربيا التعاون في مجالي الصحة والطاقة
المنقوش مع رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش، بلغراد، 17 أكتوبر 2022. (حساب المنقوش بموقع تويتر).
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اجتمعت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، مع رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش، وناقشا التعاون في مجالات: الزراعة والتعليم والصحة والطاقة.

وقالت المنقوش عبر حسابها بموقع «تويتر»، اليوم الإثنين، إنها لأول مرة تزور صربيا، مضيفة: «أكدت على الصداقة التاريخية الليبية الصربية وعزيز التعاون.... بما يعود بالفائدة على للشعبين».

اجتماع للمنقوش مع سفراء عرب
كما عقدت الوزيرة اجتماعا مع سفراء المجموعة العربية المعتمدين لدى صربيا، وذلك خلال زيارتها إلى العاصمة بلغراد التي بدأتها أمس الأحد.

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المنقوش تدعو لتوحيد الجهود العربية واتخاذ قرارات شجاعة
وألقت المنقوش كلمة أمام عدد من سفراء ورؤساء بعثات الدول العربية المعتمدين بصربيا: الإمارات وقطر والكويت وتونس ولبنان والمغرب والجزائر والعراق.

وشددت على ضرورة «توحيد جهود جامعة الدول العربية وتحديث أجندتها واتخاذ قرارات تكون شجاعة وصارمة، بالإضافة إلى العمل المشترك بين هذه الدول وترك الخلافات جانباً».

كما أكدت الوزيرة على أن «حكومة الوحدة الوطنية منفتحة على جميع الدول الصديقة والشقيقة لليبيا؛ لأي مصالح مشتركة بين البلدين، لما لها من فائدة تعود للشعوب».

جانب من اجتماع المنقوش مع رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش، بلغراد، 17 أكتوبر 2022. (حساب المنقوش بموقع تويتر).
جانب من اجتماع المنقوش مع رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش، بلغراد، 17 أكتوبر 2022. (حساب المنقوش بموقع تويتر).
جانب من اجتماع المنقوش مع سفراء عرب في بلغراد، 17 أكتوبر 2022. (حساب المنقوش بموقع تويتر).
جانب من اجتماع المنقوش مع سفراء عرب في بلغراد، 17 أكتوبر 2022. (حساب المنقوش بموقع تويتر).
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