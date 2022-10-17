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«الليبية للأسمدة»: تشغيل م​صنع الأمونيا الأول خلال أيام بعد توقف 5 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 04:48 مساء
«الليبية للأسمدة»: تشغيل م​صنع الأمونيا الأول خلال أيام بعد توقف 5 سنوات
جانب من الاجتماع السنوي للشركة الليبية للأسمدة، 17 أكتوبر 2022. (مؤسسة النفط)
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أعلن المدير التنفيذي للشركة الليبية للأسمدة عوض الصابر، الشروع في تشغيل مصنع الأمونيا الأول خلال الأيام القليلة المقبلة بعد توقف دام 5 سنوات.

واختتمت المؤسسة الوطنية للنفط أعمال الاجتماعات السنوية الفنية للشركات النفطية التابعة لها باجتماع الشركة الليبية للأسمدة، اليوم الإثنين.

عقد الاجتماع بمقر المؤسسة في طرابلس، واستعرض النشاط العام للشركة، فيما يخص الصحة والسلامة والبيئة والصيانة.

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مناقشة عمليات الإنتاج ومشروعات المستقبل في اجتماع «الليبية للأسمدة»
كما ناقش الاجتماع سير عمليات التشغيل والإنتاج والمشاريع القائمة والمقترحة للعام 2023، بالإضافة إلى مناقشة البرامج المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات والتدريب.

وأضاف الصابر أنه من المقرر تشغيل مصنع اليوريا الأول في العام 2024.

وكانت مؤسسة النفط استحوذت في يناير من العام 2021 على حصة شركة «يارا» النرويجية في الشركة الليبية للأسمدة البالغة 50%، لتعاد ملكية مصانع اليوريا والأمونيا بالكامل للدولة الليبية؛ بنسبة 75% لمؤسسة النفط و25% للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وفي فبراير الماضي، عقدت الجمعية العمومية لشركة الأسمدة اجتماعها الأول، بمشاركة رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط وقتها مصطفى صنع الله، ورئيس مجلس إدارة الشركة علي اللب، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية علي محمود؛ لبحث تحسين ورفع معدلات الأداء، تحديدًا المتعلقة بالصيانة والسلامة.

جانب من الاجتماع السنوي للشركة الليبية للأسمدة، 17 أكتوبر 2022. (مؤسسة النفط)
جانب من الاجتماع السنوي للشركة الليبية للأسمدة، 17 أكتوبر 2022. (مؤسسة النفط)
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