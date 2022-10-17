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عقيلة صالح يناقش مع باتيلي سبل إجراء انتخابات في أقرب الآجال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 04:44 مساء
عقيلة صالح يناقش مع باتيلي سبل إجراء انتخابات في أقرب الآجال
لقاء عقيلة صالح وباتيلي في القبة، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (مجلس النواب)
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استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته في القبة، اليوم الإثنين، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، في أول لقاء بينهما منذ تولي باتيلي رئاسة البعثة الأممية.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريح نشره عبر حسابه على «تويتر»، إن اللقاء تناول الأوضاع في ليبيا بشكل عام وسبل إنهاء الأزمة الراهنة والوصول إلى إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

لقاءات باتيلي في طرابلس
وبدأ باتيلي، أمس الأحد، لقاءاته مع المسؤولين الليبيين بعد يومين من وصوله إلى العاصمة طرابلس لتولي مهامه عمليًا وقيادة جهود الوساطة التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين أطراف الأزمة.

- المنفي واللافي لباتيلي: هناك اتفاق تام على الحاجة لحل سياسي عاجل للأزمة الليبية
- الدبيبة يقدم للمبعوث الأممي «عروضا توضيحية لمؤشرات الإنفاق الحكومي»

واستهل باتيلي لقاءاته في طرابلس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعتزم إجراءها مع مختلف الأطراف الليبية.

الدبيبة يطلع باتيلي على مؤشرات الإنفاق الحكومي
وقدم الدبيبة لباتيلي خلال اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس عروضًا توضيحية بشأن مؤشرات الإنفاق الحكومي وعدالة التوزيع، وملامح خارطة الطريق التي توصلت لها لجنة عودة الأمانة للشعب، المشكلة في مارس الماضي، مؤكدًا دعم الحكومة لمهمته في ليبيا.

في حين أكد المنفي واللافي لباتيلي «أن هناك اتفاقا تاما على أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى حل سياسي عاجل للأزمة الليبية» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

باتيلي لدى وصوله إلى مقر إقامة عقيلة صالح في القبة، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (مجلس النواب)
باتيلي لدى وصوله إلى مقر إقامة عقيلة صالح في القبة، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح وباتيلي في القبة، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح وباتيلي في القبة، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح وباتيلي في القبة، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح وباتيلي في القبة، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (مجلس النواب)
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