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المنقوش تطالب بتفعيل اتفاقية التعاون مع الأكاديمية الدبلوماسية الصربية في أقرب وقت

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 04:22 مساء
المنقوش تطالب بتفعيل اتفاقية التعاون مع الأكاديمية الدبلوماسية الصربية في أقرب وقت
زيارة المنقوش إلى مقر الأكاديمية الدبلوماسية الصربية في بلغراد، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (وزارة الخارجية)
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طالبت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، بتفعيل اتفاقية التعاون مع الأكاديمية الدبلوماسية الصربية، مقترحة البدء بتدريب أعضاء السفارة الليبية في بلغراد كأول خطوة في هذا الشأن، بحسب وزارة الخارجية.

وأجرت المنقوش والوفد المرافق لها، اليوم الإثنين، زيارة إلى الأكاديمية الدبلوماسية الصربية الواقعة في مقر وزارة الخارجية الصربية، حيث كان في استقبالها وكيل وزارة الخارجية الصربية لشؤون التعاون الثنائي ألكسندر يانكوفيتش، ومديرة الأكاديمية الدبلوماسية مارينا يوفيتشيفيتش، بحضور سفير ليبيا لدى صربيا محمد بن غلبون.

أولى خطوات الاتفاقية بين ليبيا وصربيا
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن زيارة المنقوش لمقر الأكاديمية الدبلوماسية في بلغراد هي أولى خطوات تنفيذ اتفاقية التعاون بين ليبيا وصربيا، التي وقعتها المنقوش ونظيرها الصربي أمس الأحد.

وأضافت الوزارة أن المنقوش طالبت وكيل وزارة الخارجية الصربية لشؤون التعاون الثنائي ألكسندر يانكوفيتش بـ«مباشرة تفعيل الاتفاقية في أقرب وقت ممكن، وذلك بتدريب أعضاء من السفارة الليبية كأول خطوة، وإمكانية إرسال أعضاء هيئة تدريس من الأكاديمية الصربية لمعهد الدراسات الليبية لإلقاء محاضرات عن الدبلوماسية وتبادل الخبرات في المجال التعليمي الأكاديمي والمفاوضات والعلاقات الدولية والبروتوكل».

- المنقوش ووزير الخارجية الصربي يوقعان مذكرة تعاون لإعداد الكوادر الدبلوماسية
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كما أكدت المنقوش أهمية تدريب وتطوير الكوادر الدبلوماسية الليبية، لتكون مؤهلة علميًا وعمليًا لإحداث نقلة كبيرة في المجال الدبلوماسي الليبي، بحسب وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

توقيع مذكرة تعاون لإعداد الكوادر الدبلوماسية
وتأتي زيارة المنقوش مقر الأكاديمية الدبلوماسية الصربية بعد يوم من توقيعها «مذكرة تعاون» مع نظيرها الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، في مستهل زيارتها بلغراد التي بدأتها أمس الأحد.

وتهدف مذكرة التعاون الموقعة بين الأكاديمية الدبلوماسية الصربية ومعهد الدراسات الدبلوماسية؛ إلى «إعداد الكوادر الدبلوماسية القادرة على تقديم العطاء وإحداث نقلة نوعية للدبلوماسية الليبية، إضافة إلى إعداد كوادر دبلوماسية تكون مؤهلة علميًا وعمليًا» وفق ما أعلنته الخارجية الليبية.

زيارة المنقوش إلى مقر الأكاديمية الدبلوماسية الصربية في بلغراد، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (وزارة الخارجية)
زيارة المنقوش إلى مقر الأكاديمية الدبلوماسية الصربية في بلغراد، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (وزارة الخارجية)
زيارة المنقوش إلى مقر الأكاديمية الدبلوماسية الصربية في بلغراد، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (وزارة الخارجية)
زيارة المنقوش إلى مقر الأكاديمية الدبلوماسية الصربية في بلغراد، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (وزارة الخارجية)
زيارة المنقوش إلى مقر الأكاديمية الدبلوماسية الصربية في بلغراد، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (وزارة الخارجية)
زيارة المنقوش إلى مقر الأكاديمية الدبلوماسية الصربية في بلغراد، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (وزارة الخارجية)
زيارة المنقوش إلى مقر الأكاديمية الدبلوماسية الصربية في بلغراد، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (وزارة الخارجية)
زيارة المنقوش إلى مقر الأكاديمية الدبلوماسية الصربية في بلغراد، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (وزارة الخارجية)
زيارة المنقوش إلى مقر الأكاديمية الدبلوماسية الصربية في بلغراد، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (وزارة الخارجية)
زيارة المنقوش إلى مقر الأكاديمية الدبلوماسية الصربية في بلغراد، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (وزارة الخارجية)
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