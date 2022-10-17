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اللافي يشيد بدور إسبانيا في دعم المسار الأمني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 03:55 مساء
اللافي يشيد بدور إسبانيا في دعم المسار الأمني
اللافي خلال اجتماع مع السفير الإسباني ووفد من السفارة، طرابلس، 17 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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أشاد النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، بالدور الإسباني في دعم المسار الأمني في ليبيا، وهو أحد المسارات الثلاثة التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية.

واجتمع اللافي مع سفير إسبانيا لدى ليبيا، خافيير لاراشي، صباح اليوم الإثنين، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وكيفية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها.

اللافي يثنى على استضافة إسبانيا اجتماع طليطلة لإدماج المقاتلين
وقال المجلس الرئاسي في بيان إن اللافي أثنى على دور مملكة إسبانيا في دعم المسار الأمني في ليبيا، عبر استضافتها اجتماع طليطلة المعني بجمع السلاح وإدماج المقاتلين.

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اللافي يدعو لضرورة حل مشكلة انتشار السلاح
وشدد اللافي على ضرورة البناء على توصيات ومخرجات هذا الاجتماع، للمساهمة في حل مشكلة انتشار السلاح، مع أهمية تفعيل المسار الأمني وجمع السلاح، لضمان إنجاح المصالحة الوطنية، والعملية السياسية في ليبيا.

ونقل البيان عن السفير الإسباني تأكيده دعم بلاده «لخيارات الشعب الليبي، وكل ما من شأنه أن يمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مع استعداها لتقديم كل الدعم، لإنجاح ملف المصالحة».

اللافي خلال اجتماع مع السفير الإسباني، طرابلس، 17 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
اللافي خلال اجتماع مع السفير الإسباني، طرابلس، 17 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
اللافي خلال اجتماع مع السفير الإسباني، طرابلس، 17 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
اللافي خلال اجتماع مع السفير الإسباني، طرابلس، 17 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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