«الصحة» تطلق البوابة الوطنية لخدمات نقل الدم

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة البوابة الوطنية لخدمات نقل الدم.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول تكامل الجهود من أجل تحسين خدمات نقل الدم، أُقيمت في فندق باب البحر بالعاصمة طرابلس، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتهدف الورشة، إلى تعزيز الاهتمام بقطاع خدمات نقل الدم، كما مثلت فرصة للالتقاء بالخبراء والمختصين وتبادل الأفكار والمقترحات حول التطوير وسبل التحسين.

وناقشت الورشة أهمية قاعدة البيانات المركزية لتحسين خدمات نقل الدم، التي ستوفر خاصية تبادل البيانات بين مصارف الدم المركزية، إضافة إلى السجل الطبي الإلكتروني وأهميته في جودة المنتج وتكامل الخدمات، ونظم الجودة المتكاملة في مصارف الدم.