Atwasat

توزيع الكتب المدرسية على مخازن «التعليم» في البلديات (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 01:09 مساء
توزيع الكتب المدرسية على مخازن «التعليم» في البلديات (فيديو)
جانب من عملية توزيع الكتب على مخازن التعليم في البلديات، 17 أكتوبر 2022، (صفحة الوزارة على فيسبوك)
alwasat radio

بدأت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة توزيع الكتب المدرسية من المخزن الرئيسي للوزارة، إلى المخازن الفرعية بالبلديات.

وتفقد الوزير موسى المقريف العملية، صباح اليوم الإثنين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

التوزيع خلال 10 أيام من انطلاق العام الدراسي
وفي الرابع من أكتوبر الجاري، صرح مدير مركز المناهج التربوية والبحوث التعليمية، كامل الويبة، بأن عملية توزيع الكتاب المدرسي على المدارس لن تتجاوز عشرة أيام من بداية العام الدراسي في 16 أكتوبر.

- مركز المناهج: لا تأخير في توزيع الكتاب هذا العام.. وبدء توريده بنهاية الأسبوع
- المقريف يوجه بتوزيع الكتاب المدرسي «مجانا» على طلاب التعليم الخاص

وأوضح الويبة، أن ملف الكتاب الدراسي مر بعدة تحديات، منها تأخر وصول الاعتمادات المخصصة لطباعته وتوريده حتى 11 سبتمبر الماضي، لافتا إلى أن الوزارة لديها مخزون أكثر من 40% من الكتاب المدرسي وجرى توزيعه على كل المناطق حيث يغطي جزءا كبيرا مما طلبته المراقبات والمدارس.

الكتب في مخازن الوزارة.
الكتب في مخازن الوزارة.
الكتب في مخازن الوزارة.
الكتب في مخازن الوزارة.
المقريف خلال متابعته عملية توزيع الكتاب المدرسي.
المقريف خلال متابعته عملية توزيع الكتاب المدرسي.
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر
«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل

«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل
«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟

«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟
«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر

«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر
بريطانيا تعلن إلغاء «جميع الإجراءات المالية تقريبا» المعلنة قبل ثلاثة أسابيع

بريطانيا تعلن إلغاء «جميع الإجراءات المالية تقريبا» المعلنة قبل ثلاثة أسابيع
كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر
بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة

بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة
نحت ورسم وموسيقى في ضيافة «تقنيات الفنون»

نحت ورسم وموسيقى في ضيافة «تقنيات الفنون»
مليون مشاهدة لأغنية السعودي محمد هاشم «لو تدري» (فيديو)

مليون مشاهدة لأغنية السعودي محمد هاشم «لو تدري» (فيديو)
قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم

قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 1 - 0 كيغالي في «الكونفدرالية»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 1 - 0 كيغالي في «الكونفدرالية»
ريال مدريد يخطف صدارة «الليغا» من برشلونة بثلاثية «برنابيو»

ريال مدريد يخطف صدارة «الليغا» من برشلونة بثلاثية «برنابيو»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: عزام 2 - 0 الأخضر في «الكونفدرالية»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: عزام 2 - 0 الأخضر في «الكونفدرالية»
باخموت .. المدينة «الصعبة» على الجيش الأوكراني حيث ما زالت القوات الروسية تتقدم في الجبهة الشرقية

باخموت .. المدينة «الصعبة» على الجيش الأوكراني حيث ما زالت القوات الروسية تتقدم ...
السلطات العراقية تفتح تحقيقا في «سرقة» 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب

السلطات العراقية تفتح تحقيقا في «سرقة» 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب
بالصور.. رجال مرور يساعدون طلاب المدارس في عبور الشوارع

بالصور.. رجال مرور يساعدون طلاب المدارس في عبور الشوارع
«الكويت» الكويتي يتوج بكأس وذهبية السلة العربية

«الكويت» الكويتي يتوج بكأس وذهبية السلة العربية
الندم: جسر بين الماضي والمستقبل

الندم: جسر بين الماضي والمستقبل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
توزيع الكتب المدرسية على مخازن «التعليم» في البلديات (فيديو)
توزيع الكتب المدرسية على مخازن «التعليم» في البلديات (فيديو)
بالصور: جولة المنقوش في المدرسة الليبية بصربيا
بالصور: جولة المنقوش في المدرسة الليبية بصربيا
المنفي يدعو رئيس الكونغو برازافيل إلى زيارة ليبيا
المنفي يدعو رئيس الكونغو برازافيل إلى زيارة ليبيا
«الصحة» تطلق البوابة الوطنية لخدمات نقل الدم
«الصحة» تطلق البوابة الوطنية لخدمات نقل الدم
الصديق الكبير يبحث في واشنطن تعزيز التجارة البينية العربية والأفريقية
الصديق الكبير يبحث في واشنطن تعزيز التجارة البينية العربية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في اشتباكات الزاوية
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في ......
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
الحكومة الجديدة في الكويت تؤدي اليمين الدستورية
الحكومة الجديدة في الكويت تؤدي اليمين الدستورية...
بدء توزيع كتب الثانوية على مدارس سرت
بدء توزيع كتب الثانوية على مدارس سرت...
شركة الخليج العربي تجري أعمال صيانة في حقل النافورة (صور)
شركة الخليج العربي تجري أعمال صيانة في حقل النافورة (صور)...
الصديق الكبير يبحث في واشنطن تعزيز التجارة البينية العربية والأفريقية
الصديق الكبير يبحث في واشنطن تعزيز التجارة البينية العربية ......
«الصحة» تطلق البوابة الوطنية لخدمات نقل الدم
«الصحة» تطلق البوابة الوطنية لخدمات نقل الدم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط