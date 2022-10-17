توزيع الكتب المدرسية على مخازن «التعليم» في البلديات (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة توزيع الكتب المدرسية من المخزن الرئيسي للوزارة، إلى المخازن الفرعية بالبلديات.

وتفقد الوزير موسى المقريف العملية، صباح اليوم الإثنين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

التوزيع خلال 10 أيام من انطلاق العام الدراسي

وفي الرابع من أكتوبر الجاري، صرح مدير مركز المناهج التربوية والبحوث التعليمية، كامل الويبة، بأن عملية توزيع الكتاب المدرسي على المدارس لن تتجاوز عشرة أيام من بداية العام الدراسي في 16 أكتوبر.

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وأوضح الويبة، أن ملف الكتاب الدراسي مر بعدة تحديات، منها تأخر وصول الاعتمادات المخصصة لطباعته وتوريده حتى 11 سبتمبر الماضي، لافتا إلى أن الوزارة لديها مخزون أكثر من 40% من الكتاب المدرسي وجرى توزيعه على كل المناطق حيث يغطي جزءا كبيرا مما طلبته المراقبات والمدارس.

الكتب في مخازن الوزارة.

الكتب في مخازن الوزارة.

المقريف خلال متابعته عملية توزيع الكتاب المدرسي.