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بعد ضبط أغذية منتهية الصلاحية.. توصية بغلق سوق تجاري في السواني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 12:24 مساء
بعد ضبط أغذية منتهية الصلاحية.. توصية بغلق سوق تجاري في السواني
مفتشو الرقابة على الأغذية خلال معاينة المنتجات في سوق تجاري بالسواني، 17 أكتوبر 2022، (صفحة المركز على فيسبوك)
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أوصى مفتشو مركز الرقابة على الأغدية والأدوية فرع الجفارة بغلق سوق تجاري للمواد الغذائية في بلدية السواني.

جاء ذلك ضمن حملة تفتيشية على المحال في البلدية، رفقة أعضاء جهاز الحرس البلدي التابع للفرع، حسب بيان المركز على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ملاحظات المركز على السوق
ورصد المفتشون في السوق مواد غذائية منتهية الصلاحية، وأخرى عليها علامات فساد ظاهري ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى أغذية ليس بها علامات توضيحية.

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وتضمنت الملاحظات أيضا افتقار السوق إلى برنامجي الأمن والسلامة ومكافحة الآفات، كما أن مخزنه يحتاج إلى ترتيب وتصنيف ونظافة، والثلاجة تفتقر للنظافة أيضا وينبعث منها رائحة كريهة.

أغذية فاسدة عثر عليها خلال التفتيش.
أغذية فاسدة عثر عليها خلال التفتيش.
أغذية فاسدة عثر عليها خلال التفتيش.
أغذية فاسدة عثر عليها خلال التفتيش.
أغذية فاسدة عثر عليها خلال التفتيش.
أغذية فاسدة عثر عليها خلال التفتيش.
أغذية فاسدة عثر عليها خلال التفتيش.
أغذية فاسدة عثر عليها خلال التفتيش.
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