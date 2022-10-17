«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل شحات

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شمالية، نشطة، على ساحل شحات.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن سرعة الرياح تصل إلى 25 عقدة، مع ارتفاع للموج إلى 3.00 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة الليلة وغدا على الساحل من مصراتة إلى سرت.

- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية، وتكون جنوبية غربية غدا على سرت، سرعتها بين 05 و10 عقد.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تسجل 29 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.