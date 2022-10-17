«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل شحات

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شمالية، نشطة، على ساحل شحات.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن سرعة الرياح تصل إلى 25 عقدة، مع ارتفاع للموج إلى 3.00 أمتار.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة الليلة وغدا على الساحل من مصراتة إلى سرت.
- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية، وتكون جنوبية غربية غدا على سرت، سرعتها بين 05 و10 عقد.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تسجل 29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح شمالية إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف حتى شحات، وتكون شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على ساحل شحات.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر، وبين 2.50 و3.00 أمتار على الساحل من شحات إلى طبرق.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا على الساحل من شحات إلى طبرق.
- درجة الحرارة تسجل 28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ لاضطراب البحر.
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