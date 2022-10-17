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القائم بالأعمال الأميركي: إخراج المرتزقة وتسريح الجماعات المسلحة أمور أساسية للانتقال السياسي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 11:11 صباحا
القائم بالأعمال الأميركي: إخراج المرتزقة وتسريح الجماعات المسلحة أمور أساسية للانتقال السياسي
القائم بالأعمال في السفارة الأميركي لدى ليبيا ليزلي أوردمان، 17 أكتوبر 2022، (تويتر)
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قال القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، إن إخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، ونزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها «أمور أساسية لتجنب الصراع ودفع عملية الانتقال السياسي».

جاء التصريح في مقطع فيديو منشور على حساب السفارة الأميركية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الإثنين.

وأضاف أوردمان أن «تنفيذ هذه الأهداف يحقق السلام، ويؤمن سيادة ليبيا واستقرارها على المدى البعيد»، مؤكدا وقوف الولايات المتحدة مع الشعب الليبي في هذا الجهد الساعي إلى توحيد المؤسسة العسكرية.

القائم بالأعمال الأميركي يشيد بالحداد والناظوري
وأشار ليزلي إلى زيارة رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد، ورئيس أركان قوات القيادة العامة الفريق أول عبدالرازق الناظوري المعرض الدولي للطيران والدفاع والفضاء في تونس أخيرا.

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وأشاد القائم بالأعمال الأميركي بجهود الحداد والناظوري واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لتعزيز المصالحة الوطنية، عبر التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

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