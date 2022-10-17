فرنسا تدعم وساطة المبعوث الأممي بين الأطراف الليبية...

أعربت السفارة الفرنسية في ليبيا، اليوم الإثنين، عن الدعم الكامل لمهمة المبعوث الأممي الجديد عبدالله ياتيلي في الوساطة بين الأطراف الليبية، وذلك بعد يومين من تولي مهامة رسميا.
وأشارت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى «دعم فرنسا الكامل للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في تنفيذ مهمته والوساطة الأممية من أجل الترويج لحل سياسي قابل للتطبيق يمر من خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن».
ياتيلي التقى االدبيبة والمنفي واللافي
ويوم الأحد، أجرى باتيلي الذي وصل إلى العاصمة طرابلس عصر الجمعة للقاءات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، ضمن لقاءاته التي يعتزم إجراءها مع مختلف الأطراف الليبية.
تعليقات