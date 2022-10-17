فرنسا تدعم وساطة المبعوث الأممي بين الأطراف الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت السفارة الفرنسية في ليبيا، اليوم الإثنين، عن الدعم الكامل لمهمة المبعوث الأممي الجديد عبدالله ياتيلي في الوساطة بين الأطراف الليبية، وذلك بعد يومين من تولي مهامة رسميا.

وأشارت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى «دعم فرنسا الكامل للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في تنفيذ مهمته والوساطة الأممية من أجل الترويج لحل سياسي قابل للتطبيق يمر من خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن».