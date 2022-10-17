المبروك يحث البنك الدولي وصندوق النقد على مساعدة أفريقيا لتخفيف آثار التغير المناخي

القاهرة - بوابة الوسط

حث وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على مساعدة أفريقيا لتخفيف آثار التغير المناخي على سكان القارة فيما يتعلق بمكافحة التصحر ومعالجة أسباب شح المياه.

جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع الدوري لمحافظي المصارف المركزية الأفريقية مع رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، حسب بيان وزارة المالية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

المبروك يطلب الدعم لحماية الغابات والمساحات الخضراء

وأكد المبروك أن أفريقيا هي أقل الملوثين مقارنة بباقي قارات العالم ومع ذلك فهي أكثر المتأثرين بالتغير المناخي.

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وطلب من المؤسستين الدوليتين الدعم فيما يتعلق بحماية الغابات، والمحافظة على المساحات الخضراء، لما لها من دور في الحفاظ على التوازن البيئي.