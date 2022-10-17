السوق الرسمية: الإسترليني يرتفع أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف العملة البريطانية مقابل الدينار في السوق الرسمية في تعاملات اليوم الإثنين، مقابل تعاملات أمس الأحد.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.67 دينار مقابل 5.63 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وثبت سعر صرف الدولار عند 5.03 دينار، واليورو عند 4.90 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار

وانخفض الريال السعودي إلى 1.33 دينار من 1.34 دينار أمس، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.37 دينار، والدينار التونسي عند 1.53 دينار.

وحافظ سعر صرف الليرة التركية على 0.27 دينار، وانخفض اليوان الصيني إلى 0.69 دينار مقابل 0.70 دينار أمس.