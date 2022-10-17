«أمن الجفارة» يضبط مطلوبين في واقعة خطف وابتزاز مصريين

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة مطلوبين في واقعة خطف وابتزاز مصريين اثنين بقوة السلاح.

ووقعت الجريمة في دائرة مركز شرطة الماية، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

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وتمكن القسم من جمع المعلومات اللازمة والتحري عن المتهمين وإيقافهما، بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الزاوية، وفق البيان.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية معهما، ثم أحيلا إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.