حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الإثنين 17 أكتوبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء خريفية مع تكاثر للسحب من حين إلى آخر مناطق الشمال، يتخللها سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن تلك الموجة ستشمل غدا بعض مناطق الوسط ومناطق الشمال الغربي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على سرت، وتشمل غدا معظم الساحل الغربي والمناطق الداخلية، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية، ولا تتجاوز 20 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على الجفرة، واحتمال ضعيف لسقوط أمطار خفيفة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا طفيفا غدا.