المبروك يدعو البنك الدولي إلى مساعدة الدول العربية في معالجة ارتفاع المديونيات العامة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور خالد المبروك، البنك الدولي إلى مساعدة الدول العربية في معالجة الارتفاع المتزايد للمديونيات العامة بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمحافظي المصارف المركزي العربية مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، حسب بيان المالية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

المبروك يطلب دعم البنك في مجالات التحول الرقمي والتنمية

وأشار المبروك إلى حاجة الدول العربية إلى الدعم في مجالات التحول الرقمي، والرعاية الصحية، والتعليم، والأمن الغذائي، والطاقة، والتي تشكل في مجموعها تحديات تُعيق النمو والتنمية، وتحول دون جذب رؤوس الأموال إلى المنطقة وخلق فرص العمل.

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وتطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز تعاون مجموعة البنك الدولي مع المؤسسات المالية العربية لتوحيد الجهود التنموية، وكذلك تعزيز جهود البنك في مجال مساعدة سلطات الدول العربية في الارتقاء بأداء الشركات والمؤسسات الحكومية.