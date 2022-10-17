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إحالة مدير وموظفين بفرع المصرف التجاري العزيزية للقضاء بتهمة اختلاس 558 ألف دينار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 12:45 صباحا
إحالة مدير وموظفين بفرع المصرف التجاري العزيزية للقضاء بتهمة اختلاس 558 ألف دينار
شعار مكتب النائب العام، (أرشيفية: المكتب)
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أحالت النيابة العامة مدير فرع المصرف التجاري العزيزية وعدد من الموظفين إلى القضاء بتهمة اختلاس 558 ألف دينار، وفق بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن النيابة العامة باشر، في وقت سابق، التحقيق في واقعات النفاذ غير المشروع إلى 40 حسابًا تخص زبائن في فرع المصرف التجاري الوطني - العزيزية، وإجراء عمليات مصرفية على تلك الحسابات تمثَّلت في سحوبات نقدية باستعمال صكوك مصرفية غير مدرجة في بيانات حسابات الزبائن، وتحويلات مصرفية داخلية دون طلب من مديري الحسابات المفتوحة طرف المصرف.

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المتهمون في القضية
وأضاف البيان أن التحقيق طال كلاً من: مدير فرع المصرف، ومساعده، والمكلَّف بمهام أمن الفرع، وعدد من العاملين في المصرف الذين نَفَذوا إلى منظومة الحسابات وعمدوا إلى اختلاس 558 ألف دينار. وبعد أن أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا، أحالتهم إلى القضاء ورفعت الدعوى العمومية عليهم.

قرارات النيابة العامة ضد متهمين بالفساد
وأمس السبت قرر النائب العام الصديق الصور، حبس مدير فرع مصرف الصحارى السواني؛ والموظف القائم على إنجاز معاملات المقاصَّة الإلكترونية بالفرع احتياطيًا، لاستعمالهما صكوكًا مصرفية مصدَّقة طالها التزوير.

ومنذ سبتمبر الماضي، أصدرت النيابة العامة قرارات حبس بحق مسؤولين في وزارات ومؤسسات وبعثات دبلوماسية للدولة الليبية بتهم تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام.

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