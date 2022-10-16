قافلة طبية تجري فحوصات وعمليات جراحية لمرضى العيون في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

بدأ فريق القافلة الطبية الذي أرسله مستشفى العيون بطرابلس إلى مستشفى الظهرة القروي بمدينة بني وليد، اليوم الأحد، إجراء الفحوصات والكشوفات والعمليات الجراحية لعدد من المرضى ضمن حملة توطين العلاج بالداخل الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقال رئيسة لجنة توطين العلاج بالداخل الدكتورة رانيا الخوجة لـ«بوابة الوسط» إن القافلة جرى تجهيزها بطاقم كامل من الأطباء والممرضين المتخصصين والفنيين، إضافة إلى أجهزة حديثة ومستلزمات ومعدات خاصة لإجراء الفحوصات وعمليات العيون.

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مواعيد الفحوصات الطبية بمستشفى الظهرة القروي

وذكرت الخوجة، أن فريق القافلة يجري الفحوصات والكشوفات الطبية يوميا خلال هذا الأسبوع بمستشفى الظهرة القروي ببني وليد من الساعة العاشرة صباحا وحتى 10 ليلا.

وتأتي القافلة الطبية في إطار يذا لبرنامج الطبيب الزائر الذي أطلقه وزير الصحة في أغسطس العام الماضي، بهدف توفير العلاج الملائم داخل الأراضي الليبية، وتبادل الخبرات بين الأطباء الليبيين.

عمليات الفحص والكشوف على مرضى العيون بمستشفى الظهرة القروي ببني وليد. (الإنترنت)

عمليات الفحص والكشوف على مرضى العيون بمستشفى الظهرة القروي ببني وليد. (الإنترنت)

عمليات الفحص والكشوف على مرضى العيون بمستشفى الظهرة القروي ببني وليد. (الإنترنت)