اللافي يبحث مع القائم بأعمال سفارة اليابان ملفات سياسية واقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأحد، عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية مع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا ماساكي أماديرا، وفق بيان للمجلس الرئاسي على «فيسبوك».

ونقل البيان عن الدبلوماسي الياباني تعبيره عن سعادته بشأن قرب الانتهاء من الترتيبات اللوجستية اللازمة لاستئناف عمله من طرابلس خلال الفترة المقبلة، مثمَّناً في الوقت نفسه «جهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، والحفاظ على المسار السياسي، وتعزيز استقرار البلاد في ظل الظروف السياسية الصعبة».

التعاون في مجالات الاقتصاد والتقنية والتعليم

وناقش اللافي وأماديرا تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجال الاقتصاد والتقنية والتعليم، نظرًا لخبرة اليابان الرائدة في هذه المجالات.

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اللافي: الاستفادة من الخبرات اليابانية لمعالجة الصراع السياسي في ليبيا

وأكد اللافي حرص المجلس الرئاسي على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، من خلال «معالجة جذور الصراع السياسي، بالاستفادة من الخبرات المحلية والدولية ومنها اليابان».