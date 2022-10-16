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انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي حول الإعلام والانتخابات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 07:32 مساء
انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي حول الإعلام والانتخابات في بنغازي
المؤتمر العلمي حول الإعلام والانتخابات في بنغازي، الأحد 16 أكتوبر 2022. (مفوضية الانتخابات)
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أطلقت في مدينة بنغازي، صباح اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث بعنوان «الإعلام واستحقاق الانتخابات (المسارات والتحديات)» الذي ينظمه مجلس التخطيط الوطني بمشاركة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وجامعة بنغازي.

وشارك في المؤتمر عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة عبر تقنية «الفيديو» ووكيل جامعة بنغازي، وممثل عن المجلس الوطني للتخطيط، وبمشاركة العديد من الأساتذة والباحثين من الجامعات والمراكز البحثية الليبية، ونشطاء من منظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية المهتمة بالشأن الانتخابي وحقوق الإنسان.

دور الإعلام في الانتخابات
وقالت مفوضية الانتخابات عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذا اللقاء العلمي يأتي في إطار التوعية بأهمية ودور الإعلام في الانتخابات ولإعطاء مساحة للباحثين والمختصين لنشر الوعي والثقافة الانتخابية، وتقييم أداء وسائل الإعلام في تناولها للتجارب الانتخابية السابقة في ليبيا.

وأكد عضو مجلس مفوضية الانتخابات مقرر عام المؤتمر أبوبكر مردة في كلمته على أهمية دور المؤسسات الإعلامية (الأكاديمية - المهنية) ووسائل الإعلام في دعم العملية الانتخابية، وتحفيز الرأي العام وتوجيهه نحو المشاركة السياسية.

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وفي هذا الإطار قال مردة إن وسائل الإعلام بكل تفرعاتها تأتي ضمن الأولويات في قائمة الشركاء الفعليين للمفوضية في تنفيذ أي استحقاق الانتخابي. وأضاف: «تأسيساً على ذلك تسعى المفوضية من خلال حرصها الدائم وتشاورها مع شركائها في العملية الانتخابية وعلى فتح قنوات للتواصل من خلال تنظيم المؤتمرات العلمية الذي تنتظر فيها من المشاركين إبراز أهمية الإعلام في رفع مستوى الوعي والمشاركة في الانتخابات والكشف عن التحديات التي تواجه كل شريك في تأدية دورها أثناء تغطيتها للعمليات الانتخابية».

محاور المؤتمر العلمي حول الانتخابات
وأوضحت المفوضية أن النسخة الثالثة للمؤتمر تتناول عدة محاور منها: وسائل الإعلام ونشر الوعي بالاستحقاق الانتخابي ودور الإعلام في الحد من العزوف الانتخابي، ودور النخب وقادة الرأي في الدفع بالعملية الانتخابية، والأغاني الوطنية ودورها في تعزيز المشاركة الشعبية في الانتخابات، ووسائل الإعلام وتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات الليبية.

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