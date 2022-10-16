المنقوش ووزير الخارجية الصربي يوقعان مذكرة تعاون لإعداد الكوادر الدبلوماسية

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الصربي نيكولا سيلاكوفيتش «مذكرة تعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية الصربية ومعهد الدراسات الدبلوماسية؛ من أجل إعداد الكوادر الدبلوماسية القادرة على تقديم العطاء وإحداث نقلة نوعية للدبلوماسية الليبية، بالإضافة إلى إعداد كوادر دبلوماسية تكون مؤهلة علمياً وعملياً» وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الليبية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وولت المنقوش في وقت سابق اليوم على رأس وفد ليبي إلى بلغراد في زيارة عمل رسمية إلى صربيا كأول رئيس للدبلوماسية الليبية يزور بلغراد بعد حوال عقد ونصف، حيث كان في استقبالها وزير الخارجية الصربي.

فتح السفارة الصربية في طرابلس

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن المنقوش عقدت فور وصولها إلى بلغراد اجتماعا ثنائيا مع نظيرها الصربي نيكولا سيلاكوفيتش ناقشا خلاله الاستعدادات لإعادة افتتاح سفارة الصربية لدى ليبيا والتي تعمل حاليا في تونس، لمباشرة مهام عملها من العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى بحث آفاق تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في عدة مجالات مختلفة منها الطاقة والاقتصاد والصحة والتعليم، وكذلك الأوضاع السياسية والاقتصادية في منطقة البلقان والدول الأخرى.

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وأضافت وزارة الخارجية الليبية أن وزير الخارجية الصربي أكد من جانبه للمنقوش دعم بلاده «لجهود حكومة الوحدة الوطنية في فرض الأمن والاستقرار؛ وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق قاعدة دستورية صحيحة؛ لتحقيق ما يتطلع له الشعب الليبي».

إعلان يوم للصداقة الليبية - الصربية

وأشارت وزارة الخارجية الليبية إلى أن المنقوش ناقشت أيضا مع نظيرها الصربي خلال اللقاء «سعي السفارة الليبية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الصربية إعلان يوم للصداقة الليبية الصربية وفق أقدم وثيقة موجودة في أرشيف الدولتين، وذلك في إطار تعزيز العلاقات وأواصر التعاون الثنائي بين ليبيا وصربيا».

المنقوش ونظيرها الصربي خلال التوقيع على مذكرة التعاون لإعداد الكواد الدبلوماسية، الأحد 16 أكتوبر 2022. (الخارجية الليبية)

المنقوش ونظيرها الصربي خلال مؤتمر صحفي في بلغراد، الأحد 16 أكتوبر 2022. (الخارجية الليبية)

مباحثات المنقوش ونظيرها الصربي في بلغراد، الأحد 16 أكتوبر 2022. (الخارجية الليبية)

مباحثات المنقوش ونظيرها الصربي في بلغراد، الأحد 16 أكتوبر 2022. (الخارجية الليبية)

مباحثات المنقوش ونظيرها الصربي في بلغراد، الأحد 16 أكتوبر 2022. (الخارجية الليبية)

استقبال المنقوش لدى وصولها والوفد المرافق لها إلى بلغراد، الأحد 16 أكتوبر 2022. (الخارجية الليبية)