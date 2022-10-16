ضبط وافد بحوزته 23 لفافة «كوكايين» بغوط الشعال في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ألقى عناصر وحدى التحري الزهراء التابعين لقسم مكافحة التهريب والمخدرات بمصلحة الجمارك القبض على أحد الوافدين «متلبسا» بحوزته 23 لفافة من مخدر «الكوكايين» المعروف محليا بـ«البلحة»، على ما أفادت اخبار وزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا على «فيسبوك» اليوم الأحد.

وأوضح المصدر أن المتهم ألقي القبض عليه في كمين محكم أعد له بعد التأكد من صحة معلومات وردت إلى أعضاء وحدة التحري الزهراء بقسم مكافحة التهريب والمخدرات العزيزية التابع للإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات بمصلحة الجمارك، بشأن قيام المتهم بترويج مواد مخدرة نوع «كوكايين» بمنطقة غوط الشعال في طرابلس.

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وذكر المصدر أن المتهم يحمل جنسية إحدى الدول العربية وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح محضر الاستدلال وإحالته رفقة المضبوطات إلى نيابة المخدرات للاختصاص.

لفافات مخدر «الكوكايين» التي عثر عليها بحوزة المتهم. (الإنترنت)

لفافات مخدر «الكوكايين» التي عثر عليها بحوزة المتهم. (الإنترنت)