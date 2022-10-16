المنفي واللافي لباتيلي: هناك اتفاق تام على الحاجة لحل سياسي عاجل للأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس عبدالله اللافي خلال استقبالهم اليوم الأحد، الممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي «أن هناك إتفاق تام على أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى حل سياسي عاجل للأزمة الليبية» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأجرى باتيلي الذي وصل إلى العاصمة طرابلس عصر الجمعة لقيادة البعثة الأممية، في وقت سابق اليوم لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، في لقاءاته التي يعتزم إجراؤها مع مختلف الأطراف الليبية.

المنفي واللافي يرحبان بباتيلي في ليبيا

ورحب المنفي واللافي في مستهل لقائهما مع باتيلي الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، بالممثل الخاص للأمين العام والرئيس الجديد للبعثة الأممية متمنين له التوفيق في مهامه، مشيدين بجهود الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية.

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وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن باتيلي نقل للمنفي واللافي، في أول لقاء بين الطرفين، تحيات الأمين العام للأمم المتحدة، إلى المجلس الرئاسي، مشيداً بدوره الكبير من أجل تحقيق الاستقرار والسلام.

وشدد باتيلي خلال اللقاء على أهمية «أن يكون الحل من خلال الليبيين أنفسهم»، مبدياً حرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

الدبيبة يطلع باتيلي على مؤشرات الانفاق الحكومي

وفي لقائه مع باتيلي قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، «عروضا توضيحية بشأن مؤشرات الإنفاق الحكومي وعدالة التوزيع، وملامح خارطة الطريق التي توصلت لها لجنة عودة الأمانة للشعب، المشكلة في مارس الماضي، مؤكدا دعم الحكومة لمهمته في ليبيا.

المنفي واللافي يرحبان بباتيلي في أول لقاء معه طرابلس، الأحد 16 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)