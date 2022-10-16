بعد استلام مهامه وكيلا عاما..الطرابلسي يتفقد ديوان وزارة الداخلية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

استلم وكيل عام وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عماد مصطفى الطرابلسي، صباح اليوم الأحد، مهام عمله رسما بديوان الوزارة وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (429) لسنة 2022 بشان تسمية وكيل عام لوزارة الداخلية.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الطرابلسي أجرى فور استلام مهامه جولة تفقدية داخل ديوان الوزارة بطريق المطار في طرابلس.

الوكيل الرابع لوزارة الداخلية

والطرابلسي الذي يترأس جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع للوزارة، هو رابع وكيل لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بعد وكيل الشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ووكيل الوزارة لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، ووكيل الوزارة للشؤون الفنية فرج اقعيم، الذي بات يعمل في منصبه من مدينة بنغازي مع الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

- الدبيبة يسمي عماد الطرابلسي وكيلا عاما لوزارة الداخلية

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بتسمية آمر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية عماد مصطفى الطرابلسي وكيلًا عامًا لوزارة الداخلية، في 22 سبتمبر 2022.

تكليف وزير الحكم المحلي تسيير مهام وزارة الداخلية

وكلف الدبيبة في 22 يوليو الماضي وزير الحكم المحلي، بدرالدين التومي، تسيير مهام وزارة الداخلية بعد إقالة الوزير السابق اللواء خالد مازن، إثر اشتباكات اندلعت في طرابلس يومها بدأت من منطقة الفرناج، ثم اتسعت دائرتها لتصل إلى المنطقة المجاورة لسجن «الجديدة» حتى ما يعرف بـ«طريق الشوك»، خلف مركز طرابلس الطبي في منطقة الفرناج، المحاذية لمقر جامعة طرابلس.

مراسم تسليم مهام الوكيل العام الجديد لوزارة الداخلية عماد الطرابلسي. (وزارة الداخلية)

مراسم تسليم مهام الوكيل العام الجديد لوزارة الداخلية عماد الطرابلسي. (وزارة الداخلية)

مراسم تسليم مهام الوكيل العام الجديد لوزارة الداخلية عماد الطرابلسي. (وزارة الداخلية)