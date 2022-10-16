الدبيبة يقدم للمبعوث الأممي «عروضا توضيحية لمؤشرات الإنفاق الحكومي»

القاهرة - بوابة الوسط

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، «العروض التوضيحية بشأن مؤشرات الإنفاق الحكومي وعدالة التوزيع»، للممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي.

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، اليوم الأحد، في أول لقاءاته الرسمية بعد تكليفه، بحسب منصة «حكومتنا» الرسمية.

عروض توضيحية حول مؤشرات الإنفاق الحكومي

وأكد الدبيبة، دعم حكومته المهام المناطة بها من أجل تحقيق الاستقرار والوصول للانتخابات في ليبيا في أسرع وقت، مشددًا على «ضرورة الاستماع لرغبة الشعب الليبي صاحب القرار والمصلحة المباشرة في المضي قدمًا نحو الانتخابات».

وبحسب البيان، قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خلال اللقاء عددًا من العروض التوضيحية بشأن مؤشرات الإنفاق الحكومي وعدالة التوزيع، وملامح خارطة الطريق التي توصلت لها لجنة «عودة الأمانة للشعب»، المشكلة في مارس الماضي.

- باتيلي يصل طرابلس لقيادة جهود الوساطة ورئاسة البعثة الأممية

والجمعة، وصل باتيلي، إلى العاصمة طرابلس، لتولي مهامه رسميًا من داخل البلاد لقيادة جهود الوساطة ورئاسة البعثة الأممية.

وكان في استقبال باتيلي لدى وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي. 16 أكتوبر 2022. (حكومتنا)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي. 16 أكتوبر 2022. (حكومتنا)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي. 16 أكتوبر 2022. (حكومتنا)