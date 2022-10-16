لخلاف حول ملكية الأرض.. مواطنون يهدمون حجر أساس فرع مصرف في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

هدم مواطنون حجر الأساس لمبنى فرع المصرف الإسلامي الليبي بسرت، بعدما دشنه عميد البلدية مختار المعداني، ومسؤولو المصرف الإسلامي وعدد من مسؤولي المصارف ومجلس قبائل سرت. وتحدث المواطنون الذين هدموا حجر الأساس عن أنهم أصحاب الأرض، ولديهم ما يثبت ذلك.

وخاطب عميد بلدية سرت، أمس السبت، مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة بالمدينة، لاتخاد الإجراءات العاجلة، وتوضيح موقع هذه المواقع المملوكة للدولة الليبية لمصارف تقدم خدمات يومية للمواطنين بسرت، وعائلات تؤكد ملكيتها للأرض بتسجيلات عقارية.

توطين مبانٍ لتنفيذ مشروعات في سرت

وحسب رسالة عميد البلدية إلى مدير مكتب المصلحة، فقد جرى توطين عدد من المباني لتنفيذ مشروعات المبنى الإداري للمصرف الإسلامي، والمبنى الإداري لمصرف التجارة والتنمية، والمبنى الإداري لمفوضية الانتخابات بالمواقع الواقعة بمحلة سرت المركز (تصنيف إداري)، واعتراض المواطنين بحجة أن الأرض ملك خاص ويوجد بها تسجيلات عقارية.

ودعت رسالة المعداني، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بالفصل في الأمر، ولو باللجوء إلى القضاء، لإثبات أحقية استعمال المواقع للدولة من عدمه.

آثار هدم حجر الأساس لمبنى فرع المصرف الإسلامي الليبي بسرت، 16 أكتوبر 2022 (بوابة الوسط)

حجر أساس مبنى فرع المصرف الإسلامي الليبي بسرت قبل الهدم، 16 أكتوبر 2022 (بوابة الوسط)